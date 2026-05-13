OFICIAL: Transporte público BAJA de precio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 

En un giro inesperado que favorece directamente al bolsillo de los aficionados, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una reducción drástica en los precios del transporte oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras semanas de intensas protestas por parte de seguidores y grupos civiles, el costo de los autobuses hacia el MetLife Stadium bajará de los polémicos 80 dólares inicialmente anunciados a tan solo 20 dólares por viaje redondo.

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¿Por qué se bajan los precios de transporte en Nueva York?

Esta medida surge como respuesta directa al descontento generalizado. Muchos aficionados calificaron el precio anterior como excesivo y un obstáculo para la accesibilidad del torneo. Hochul, junto al Comité Organizador de Nueva York y Nueva Jersey, confirmó que esta rebaja del 75% es posible gracias a una inversión estatal de 6 millones de dólares y al apoyo de patrocinadores, asegurando que el evento sea "asequible para todos, no solo para unos pocos".

Como parte del acuerdo para esta reducción, se ha establecido un protocolo de prioridad: el 20% de los boletos de autobús para cada partido estarán reservados exclusivamente para los residentes del estado de Nueva York. Además, la capacidad del servicio se ampliará significativamente, utilizando incluso los icónicos autobuses escolares amarillos para alcanzar una oferta de hasta 18,000 asientos por jornada, facilitando el traslado desde puntos clave como la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria en Manhattan.

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¿Cuántos partidos se jugarán en el New York New Jersey Stadium?

El MetLife Stadium (referido como New York New Jersey Stadium durante el torneo) será el corazón de la competición. El recinto no solo albergará la Gran Final del Mundial el 19 de julio de 2026, sino que también será anfitrión de un calendario cargado de emociones:

5 partidos de la fase de grupos.

Brasil vs Marruecos Francia vs Senegal Noruega vs Senegal Ecuador vs Alemania Panamá vs Inglaterra

1 partido de dieciseisavos de final.

de dieciseisavos de final. 1 partido de octavos de final.

de octavos de final. 1 partido de la final

Con un total de ocho encuentros, el flujo de visitantes será masivo. Aquellos aficionados que ya habían adquirido sus boletos con la tarifa de 80 dólares no deben preocuparse, pues las autoridades confirmaron que recibirán un reembolso automático de 60 dólares.

