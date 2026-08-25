Fecha y Horario para ver el León vs Real Salt Lake, partido por los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Vuelve la actividad de la Leagues Cup 2026 con los Cuartos de Final este martes 25 de agosto cuando se enfrenten el Club León en contra del Real Salt Lake a disputarse en el Dick's Sporting Goods Park a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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Fecha y hora para ver el Club León vs Real Salt Lake

El club León atraviesa un gran momento con una racha de victorias que se extienden tanto en la Liga BBVA MX como en la primera fase de la Leagues Cup 2026 y buscará mantenerla ahora también en los Cuartos de Final del torneo que enfrenta a los equipos mexicanos contra la MLS.

La Fiera fue el único equipo de la Liga BBVA MX que ganó sus tres partidos de la primera ronda, por lo que luce como favorito entre los mexicanos para seguir avanzando en el torneo, pero antes tendrá que enfrentarse al Real Salt Lake.

Ya existe un antecedente previo entre ambos equipos cuando se enfrentaron por la Leagues Cup 2023 en donde los estadounidenses se llevaron la victoria por 3-1, por lo que esto también será una revancha para el conjunto de los Panzas Verdes.

La Fiera ya sabe lo que es ganar la Leagues Cup cuando levantó el trofeo en el 2021, pero lo hizo cuando el torneo aun no era oficial, por lo que ahora buscará hacerse del título que le dé acceso a la Copa de Campeones de la Concacaf.

León vs Real Salt Lake

Fecha: Martes 25 de agosto

Hora: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Dick's Sporting Goods Park, Colorado

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