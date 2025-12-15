Fecha y horario para ver The Best 2025, premios de los mejor del año de la FIFA
Este martes 16 de diciembre de 2025 en Doha, Qatar, se llevará a cabo los Premios The Best FIFA Football Awards 2025 donde se premia a lo mejor del año del futbol mundial. La ceremonia de gala será en el Fairmont Katara Hall donde estará llenó de estrellas, entrenadores y dirigentes que aguardaban el veredicto de los votos emitidos.
La cita comenzará a las 11:00 horas tiempo del centro de México, con una transmisión global a través de FIFA.com. La entrega será apenas 24 horas antes de la final de la FIFA Intercontinental Cup Qatar 2025 que la disputarán el Paris Saint-Germain y Flamengo.
Los reflectores se centrarán en la categoría de Mejor Jugador Masculino, donde nombres como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha representaban al Barcelona, mientras que el poder del PSG llegaba con Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi, además del eterno candidato Kylian Mbappé ya con la camiseta del Real Madrid.
En el rubro de Mejor Entrenador Masculino, la emoción se multiplica al esperar escuchar el nombre de Javier Aguirre, orgullo mexicano que comparte terna con estrategas de élite como Luis Enrique, Hansi Flick, Mikel Arteta, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot.
Las categorías femeninas, tanto de jugadora como de entrenador, también despierta interés para saber quienes son las ganadores o ganador. Alexia Putellas, Aitana Bonmati, Ewa Pajor, Lucy Bronce, entre otras, son candidatas a llevarse el trofeo. De la misma manera, Sarina Wiegman, Sonia Bompastor, Jonatan Giráldez, Seb Hines y Renée Slegers por el de entrenador.
Otros premios que se entregarán será El Premio Puskas por el mejor gol, el mejor y la mejor guardameta, la mejor afición y el 11 inicial del futbol varonil y femenil
Categoría a la mejor jugadora:
- Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
- Nathalie Bjorn, Suecia y Chelsea
- Aitana Bonmati, España y Barcelona
- Lucy Bronce, Inglaterra y Chelsea
- Mariona Caldentey, España y Arsenal
- Temwa Chawinga, Malawi y Kansas City Current
- Diani Kadidiatou, Francia y Olympique Lyonnais
- Melchie Dumornay, Haití y Olympique Lyonnais
- Patri Guijarro, España y Barcelona
- Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique Lyonnais
- Lauren James, Inglaterra y Chelsea
- Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
- Claudia Piña, España y Barcelona
- Alexia Putellas, España y Barcelona
- Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
- Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal
Categoría al mejor jugador:
- Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain
- Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain
- Harry Kane, Inglaterra y FC Bayern München
- Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
- Nuño Mendes, Portugal y París Saint-Germain
- Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
- Pedri, España y Barcelona
- Raphinha, Brasil y Barcelona
- Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
- Vitinha, Portugal y París Saint-Germain
- Lamine Yamal, España y Barcelona
Categoría al mejor entrenador del futbol femenino:
- Sonia Bompastor, Chelsea
- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
- Seb Hines, Orgullo de Orlando
- Renée Slegers, Arsenal
- Sarina Wiegman, Inglaterra
Categoría al mejor entrenador del futbol varonil:
- Javier Aguirre, México
- Mikel Arteta, Arsenal
- Luis Enrique, París Saint Germain
- Hansi Flick, Barcelona
- Enzo Maresca, Chelsea
- Roberto Martínez, Portugal
- Arne Slot, Liverpool
Categoria a la mejor guardameta:
- Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham FC
- Cata Coll, España y Barcelona
- Christiane Endler, Chile y Olympique Lyonnais
- Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea
- Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride
- Chiamaka Nnadozie, Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion
- Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United
Categoria al mejor guardameta:
- Alisson Becker, Brasil y Liverpool
- Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid
- Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City
- Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa
- Manuel Neuer, Alemania y FC Bayern München
- David Raya, España y Arsenal
- Yann Sommer, Suiza e Internazionale Milano
- Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona