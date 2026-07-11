La fecha y HORARIO para ver el Noruega vs Inglaterra, partido de cuartos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha entrado en su recta final, sin embargo, aún quedan grandes partidos por disputarse, como el encuentro Noruega vs Inglaterra, el cual dará a conocer al tercer semifinalista, luego de que ya quedó definido el choque de titanes entre Francia y España.

El Noruega vs Inglaterra se llevará a cabo este sábado 11 de julio, día en el que habrá grandes eventos a nivel deportivo, en punto de las 2:40 pm tiempo del centro de México desde el espectacular Estadio Miami en Florida.

Este choque entre dos potencias europeas también tiene el atractivo de contar con dos de los mejores delanteros del planeta y que además están peleando por la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como lo son el noruego Erling Haaland y Harry Kane que buscarán alcanzar a Lionel Messi y Kylian Mbappé que hasta el momento cuentan con 8 anotaciones.

El conjunto de Los Vikingos Rojos llega a esta instancia tras haber pasado por encima de Brasil en los octavos de final precisamente con un doblete de Haaland, el letal delantero del Manchester City.

Por su parte, "Los Tres Leones" aterrizan en Miami luego de propinarle a México una de sus derrotas más dolorosas en la historia en lo que fue un auténtico partidazo en el Estadio Ciudad de México.

Noruega vs Inglaterra, dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido Noruega vs Inglaterra podrás disfrutarlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de la inigualable señal de TV Azteca en televisión abierta y en internet este sábado 11 de julio.

Noruega vs Inglaterra

