Así va la tabla de goleo del Mundial 2026; actualización tras el gol de Mbappé vs Marruecos para ganar la Bota de Oro

La pelea por la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 acaba de dar un giro importante. Kylian Mbappé apareció nuevamente en un partido de eliminación directa para marcar frente a Marruecos y alcanzar a Lionel Messi como el máximo goleador del torneo.

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El delantero francés llegó a ocho anotaciones, la misma cifra que registra el capitán de Argentina, por lo que la lucha por terminar como el mejor romperredes de la Copa del Mundo promete mantenerse abierta hasta las últimas instancias del campeonato.

El tanto de Mbappé, además de catapultar a Francia a las semifinales, reafirma el extaordinario momento que vive el atacante del Real Madrid, quien nuevamente está siendo determinante en una gran cita internacional.

Francia vs Marruecos | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

Mbappé iguala a Messi y enciende la pelea por la Bota de Oro

Con su anotación frente a Marruecos, Mbappé alcanzó los ocho goles y ahora comparte el liderato de la tabla de goleo con Lionel Messi.

Detrás de ambos aparecen Erling Haaland, con siete anotaciones y todavía con la posibilidad de seguir aumentando su cuenta cuando Noruega dispute los cuartos de final, mientras que Harry Kane se mantiene con seis tantos antes del duelo de Inglaterra.

La pelea luce completamente abierta, ya que los cuatro principales candidatos siguen con vida en el torneo y todavía tendrán oportunidades para despegarse en la recta final del Mundial.

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Así marcha la tabla de goleo del Mundial 2026

Con el gol de Mbappé ante Marruecos, la clasificación de máximos anotadores queda de la siguiente manera:

Lionel Messi (Argentina) – 8 goles

Kylian Mbappé (Francia) – 8 goles

Erling Haaland (Noruega) – 7 goles

Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles

Vinícius Júnior (Brasil) – 4 goles

Julián Quiñones (México) – 4 goles

Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 goles

Mikel Oyarzabal (España) – 4 goles

Ousmane Dembélé (Francia) – 4 goles

Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 goles

Con Francia instalada en la recta decisiva del campeonato, Mbappé tendrá al menos otro partido para intentar superar a Messi y quedarse en solitario con la Bota de Oro, uno de los premios individuales más prestigiosos del futbol mundial.