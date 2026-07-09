Así va la tabla de goleo del Mundial 2026; actualización tras el gol de Mbappé vs Marruecos para ganar la Bota de Oro
Kylian Mbappé volvió a aparecer en un momento clave y ya alcanzó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleo del Mundial 2026.
La pelea por la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 acaba de dar un giro importante. Kylian Mbappé apareció nuevamente en un partido de eliminación directa para marcar frente a Marruecos y alcanzar a Lionel Messi como el máximo goleador del torneo.
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El delantero francés llegó a ocho anotaciones, la misma cifra que registra el capitán de Argentina, por lo que la lucha por terminar como el mejor romperredes de la Copa del Mundo promete mantenerse abierta hasta las últimas instancias del campeonato.
El tanto de Mbappé, además de catapultar a Francia a las semifinales, reafirma el extaordinario momento que vive el atacante del Real Madrid, quien nuevamente está siendo determinante en una gran cita internacional.
Francia vs Marruecos | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026
Mbappé iguala a Messi y enciende la pelea por la Bota de Oro
Con su anotación frente a Marruecos, Mbappé alcanzó los ocho goles y ahora comparte el liderato de la tabla de goleo con Lionel Messi.
Detrás de ambos aparecen Erling Haaland, con siete anotaciones y todavía con la posibilidad de seguir aumentando su cuenta cuando Noruega dispute los cuartos de final, mientras que Harry Kane se mantiene con seis tantos antes del duelo de Inglaterra.
La pelea luce completamente abierta, ya que los cuatro principales candidatos siguen con vida en el torneo y todavía tendrán oportunidades para despegarse en la recta final del Mundial.
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Así marcha la tabla de goleo del Mundial 2026
Con el gol de Mbappé ante Marruecos, la clasificación de máximos anotadores queda de la siguiente manera:
Lionel Messi (Argentina) – 8 goles
Kylian Mbappé (Francia) – 8 goles
Erling Haaland (Noruega) – 7 goles
Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles
Vinícius Júnior (Brasil) – 4 goles
Julián Quiñones (México) – 4 goles
Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 goles
Mikel Oyarzabal (España) – 4 goles
Ousmane Dembélé (Francia) – 4 goles
Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 goles
Con Francia instalada en la recta decisiva del campeonato, Mbappé tendrá al menos otro partido para intentar superar a Messi y quedarse en solitario con la Bota de Oro, uno de los premios individuales más prestigiosos del futbol mundial.