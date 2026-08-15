Debutó con Cruz Azul en segunda, pero se consolidó como una de las leyendas del club con 6 títulos

El 1° de agosto de 1994 la Ciudad de México presenció el nacimiento de un personaje que se volvió uno de los más importantes en la historia del futbol mexicano y, sobre todo, de Cruz Azul, institución con la que conquistó absolutamente todo lo que enfrentó.

cruz azul

La época dorada de Cruz Azul se dio en la década de los 70’s, misma en donde el club sumó la mayoría de los títulos que tiene en la actualidad y en donde dio a conocer el nombre de Fernando Bustos, quien es considerado uno de los elementos más importantes al interior de La Noria a lo largo de su historia.

¿Quién es Fernando Bustos y por qué fue importante para Cruz Azul?

El mexicano destacaba, principalmente, por la forma en cómo se deshacía de jugadores por la banda derecha no solo por su facilidad para gambetear, sino por la velocidad que tenía. Un punto a destacar, que resulta importante para la historia, es que Fernando formó parte de Cruz Azul incluso cuando el club aún estaba en segunda división.

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Este dato hace que muchos expertos lo consideren uno de los cinco jugadores más importantes en la historia de la institución dado que debutó con el club a principios de los años 1960’s. De hecho, Bustos fue una pieza fundamental para la consagración del club rumbo al ascenso en 1964.

A partir de ahí, Fernando se convirtió en uno de los líderes y referentes de un Cruz Azul que, con el paso de los años, tuvo su época de oro al grado de contar con elementos como el mismo Bustos, así como otros como Horacio López Salgado, Alberto Quintano, Eladio Vera y Miguel Marín.

¿Cuántos títulos sumó Fernando Bustos en Cruz Azul?

La participación de Fernando Bustos en Cruz Azul generó un total de seis títulos de Liga BBVA MX para él, la mayoría de estos entre 1970 y 1980. Además, el mexicano también registró tres Copas de Campeones de la Concacaf, así como una Copa México y, finalmente, dos Campeón de Campeones, con 110 goles marcados en su proceso como celeste.