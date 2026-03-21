Fernando Gago firma con la Universidad de Chile hasta el 2027

El técnico argentino Fernando Gago se encuentra de nueva cuenta en los banquillos, ahora ha sido presentado como nuevo estratega de la Universidad de Chile, con quien ha firmado contrato hasta el mes de diciembre de 2027, así lo confirmó el cuadro chileno en sus redes sociales.

¡Bienvenido, Fernando Gago! El DT argentino arribó a Chile durante este viernes y ya selló su vínculo con el Club para aportar toda su experiencia y jerarquía al plantel del Romántico Viajero

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La carrera de Gago no ha sido la que muchos esperaban como técnico, pues sus últimos equipos fueron el cuadro del Necaxa en la Liga BBVA MX y el conjunto de Boca Juniors, donde tuvo que salir por la puerta de atrás, ya que los resultados no lo han acompañado.

Así ha sido la carrera de Fernando Gago como entrenador

Tomar el banquillo de la Universidad de Chile, es un nuevo reto en la carrera de Fernando Gago, pues tiene el objetivo de hacer volver al cuadro chileno a los primeros lugares.

Durante su paso por el futbol mexicano con Chivas, Fernando Gago estuvo cerca de ser campeón, aunque perdió la final ante el cuadro de Tigres, aunque después las cosas no salieron bien, pues el argentino dejó el banquillo de Guadalajara para irse a Boca Juniors.

Las cosas en el cuadro argentino no salieron de la mejor forma, pues nunca hizo jugar al equipo de buena forma, por lo que los resultados no llegaron, por lo que terminó saliendo en malos términos.

El futbol mexicano le volvió a dar una nueva oportunidad, pues tomó las riendas del Necaxa, donde nunca encontró la fórmula para hacer jugar bien al equipo y sumar puntos, por lo que su aventura fue muy corta.

Ahora Gago, tiene una nueva oportunidad para mostrar que tiene lo necesario para regresar al equipo chileno a los primeros planos, a los cuales no ha podido llegar desde hace un tiempo.

