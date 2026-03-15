A dos años de su polémica salida de Chivas, Fernando Gago recibe una nueva oferta para volver a dirigir

Han pasado varios meses desde que Fernando Gago dejó de dirigir tras ser despedido del Necaxa. El entrenador fue destituido de su cargo en noviembre de 2025 tras no conseguir los resultados esperados a lo largo del Torneo Apertura de ese mismo año. Desde ese entonces, el entrenador argentino con pasado en Chivas de Guadalajara no ha vuelto a entrenar, pero eso podría cambiar en los próximos días.

Distintos reportes aseguran que Gago es uno de los principales candidatos para tomar las riendas de Universidad de Chile. El ex-Chivas se encuentra en lo más alto de la tabla y algunos periodistas, como es el caso de César Luis Merlo, aseguran que las negociaciones entre la directiva del conjunto sudamericano y el director técnico están muy avanzadas. Por lo que hay muchas probabilidades de que sea anunciado de forma oficial.

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Si acepta la oferta, Gago deberá tomar el lugar de Francisco Meneghini, entrenador que fue cesado del conjunto chileno durante el comienzo de la semana pasada a pesar de haber sido ratificado en el cargo a finales de 2025. No obstante, el director técnico argentino no es el único candidato en la lista.

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De acuerdo a la información, Universidad de Chile tiene a Jorge Fossati como otro de los candidatos a tomar el cargo de entrenador del primer equipo. No obstante, algunas fuentes como TyC Sports dan por caída su candidatura. Por otro lado, Esteban Solari, de gran momento en Pachuca, también estaría en los planes del conjunto sudamericano.

De todos modos, el nombre que más seduce a la cúpula dirigencial de la ‘U’ es el de Fernando Gago, quien no es recordado de forma grata dentro de la Liga BBVA MX, principalmente por su polémica salida de Chivas en 2024. Ahora podría volver al ruedo en Sudamérica.

🚨La U de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago.

*️⃣El ex DT de Boca se encuentra analizando diversos escenarios de la institución para luego dar una respuesta. pic.twitter.com/ZBojzNu49u — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 14, 2026

Cómo fue la salida de Gago de Chivas

En octubre de 2024 y, mientras se disputaba el Torneo Apertura de ese mismo año, rumores sobre que Gago estaba cerca de acordar su llegada a Boca Juniors invadieron la Liga BBVA MX. El entrenador argentino negó cualquier tipo de acercamiento a la institución ‘xeneize’, sin embargo, días después sería confirmada la oferta y la decisión de Fernando de dejar el proyecto de Chivas.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría, ya que nadie esperaba la salida del director técnico del Verde Valle. El 10 de octubre de 2024 el club anunció su salida y, 4 días después, Gago fue anunciado como nuevo entrenador de Boca.

Durante su etapa en Guadalajara consiguió dirigir 38 partidos oficiales con un saldo de 17 triunfos, 11 empates y 10 derrotas, números que elevaron su efectividad por encima del 50 por ciento. Además, logró clasificar a Chivas de forma directa a la Liguilla del Clausura 2024, torneo en el que disputó las semifinales.

