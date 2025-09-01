Fernando Gago se hace responsable de la mala situación del Necaxa

Los Rayos del Necaxa ligaron su tercera derrota al hilo en el Apertura 2025 luego de caer en su visita 3-0 ante los Xolos de Tijuana en la jornada 7 de la Liga Mx, en donde Fernando Gago asumió toda la responsabilidad del mal momento del conjunto de Aguascalientes.

“Hoy por hoy hay que entender la realidad de saber dónde estamos parados, saber a dónde queremos ir y a partir de eso trataremos de buscar una solución, yo soy el máximo responsable, me hago cargo, pero el equipo hasta la expulsión creo que estábamos en el camino correcto como lo queríamos hacer”, mencionó el técnico argentino.

Te podría interesar: La terrible noticia que Rayados recibió sobre Sergio Ramos y que lo dejará fuera por tres semanas

Necaxa se quedó con dos jugadores menos ante Xolos

El Necaxa se quedó con un hombre menos en el campo después de la expulsión de Ricardo Monreal al minuto 16, cuando el partido se mantenía empatado sin goles, posteriormente llegó el primero de los fronterizos al minuto 41 cortesía de Frank Boya, quien volvió a marcar al 51 para el 2-0.

Diber Cambindo también recibió la tarjeta roja al minuto 57 después de un fuerte reclamo al árbitro central, César Ramos Palazuelos, dejando con 9 jugadores al cuadro de Aguascalientes.

Te podría interesar: Así va la tabla general ACTUALIZADA del Apertura 2025 tras la Jornada 7 de la Liga BBVA MX