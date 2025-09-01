La terrible noticia que Rayados recibió sobre Sergio Ramos y que lo dejará fuera por tres semanas

No todo en los Rayados del Monterrey es miel sobre hojuelas después su victoria contra el Puebla. El conjunto regiomontano es líder de la competencia con 18 puntos, pero el próximo partido no contará con su capitán, Sergio Ramos. El defensor español acumula cinco tarjetas amarillas y eso es suficiente para que no tenga minutos en el duelo ante el Querétaro, correspondiente de la Fecha 8.

Sergio Ramos se ha convertido en un inamovible en el esquema de Domec Torrent, pero en esta ocasión tendrá que buscar en otro central un poco de lo que le da el español en cada partido. Ramos llegó a inicio de este año a los Rayados con la firme convicción de quedarse y adaptarse rápidamente en el futbol mexicano. Aunque en un principio le causó complicaciones, posteriormente se ganó a la afición y a sus compañeros y ahora es el capitán y el titular.

Crédito: Mexsport

“Nuestro estilo es ofensivo, pero tenemos que mejorar mucho defensivamente. El otro día estaba realmente feliz porque aparte de marcar tres no encajamos, porque esto cuando llegas al mata-mata te puede meter en una semifinal o final”, comentó Domenec al término del partido en el que los Rayados vencieron al Puebla.

Te puede interesar:



Grandiosos números de Ramos con Rayados en el AP25

Sergio Ramos ya es amo y señor de la zaga del Monterrey. Atrás quedaron los malos momentos de lesiones y de equipos que no lo valoraban. El español acumula siete partidos y en todos ha sido titular, por lo que suma 630 partidos y también un gol. La racha positiva la tendrá que romper por acumular cinco amarillas y no estará en el terreno de juego.

El calendario de los Rayados tendrá partidos complicados. El próximo encuentro es ante el Querétaro, pero posteriormente enfrenta al América y al Toluca, dos de los clubes que más peligro tienen al ataque y que pueden meter en problemas a los Rayados en el Apertura 2025.