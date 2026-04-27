Capitán de Tigres revela la clave del éxito de Gignac

Gignac vivió un nuevo homenaje en el Volcán. La afición volvió a entregarse a su figura en la victoria de Tigres ante Mazatlán. Para el capitán felino, Fernando Gorriarán, se trata de un jugador que ha sabido mantenerse al más alto nivel a lo largo de los años.

“Hay hombres en Tigres que son históricos, que deben tener esos reconocimientos, y se hace todo mucho más fácil con ellos. Ellos marcaron un camino y tenemos que respetar e inculcar esos valores”, dijo el jugador felino.

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Todos rendidos ante Gignac

Nahuel Guzmán fue otro de los jugadores que más se emocionó con el nuevo homenaje a la figura de Francia.

“Nos conocemos demasiado como para saber cuándo acercarnos más y cuándo tomar distancia. Creo que son momentos para acompañar. Cada uno elegirá qué hacer, y yo desde mi lugar agradezco al fútbol por haber tenido la posibilidad de compartir tanto tiempo con un jugador de esta talla”, dijo el portero felino.

Por último, se refirió a lo importante del juego ante Mazatlán y el momento que atraviesa Tigres en el torneo.

“Representa, ya lo sabemos. Sabíamos desde antes de jugar con Atlas que sumar ya nos representaba dejar todo en nuestras manos. Así que sabemos lo que nos jugamos. Estamos con la necesidad de ganar. Sabemos que la victoria nos deja directamente adentro, sin esperar ningún otro resultado”, sentenció.

Los universitarios tuvieron un día mágico con el homenaje a Gignac y aseguraron su boleto a la liguilla. Con este triunfo se meten de lleno a una nueva edición de la fiesta grande del fútbol mexicano.

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