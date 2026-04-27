El INCREÍBLE premio que acaba de ganar Cruz Azul: ni Chivas ni Pumas lo consiguieron

Por segunda temporada consecutiva, el equipo de Cruz Azul, con el triunfo de 4-1 ante Necaxa, se ha consolidado como el conjunto más dominante de la tabla anual, logrando una hazaña que no solo llena las vitrinas de prestigio, sino que también inyecta una cifra envidiable a los jugadores del club.

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Luego de concluir el ciclo futbolístico 2025-2026, La Máquina selló el liderato general acumulado con un total de 68 puntos, superando por apenas una unidad al Toluca, que se mantuvo en la pelea hasta el último suspiro. Este rendimiento le ha otorgado al club de la Noria el premio de un millón de dólares, un incentivo económico que la Liga BBVA MX otorga al equipo con mayor puntaje en el año deportivo.

Un vestidor motivado: El premio se queda con los jugadores

La directiva cementera ha tomado una decisión que busca blindar la moral del equipo de cara a la fase de eliminación directa. Según diversas fuentes cercanas al club, se ha confirmado que la totalidad del millón de dólares será distribuida entre los integrantes del plantel.

Este gesto de la plana mayor no es casualidad; es un reconocimiento al esfuerzo de un grupo que ha sabido mantener la regularidad en dos torneos consecutivos. Con esta decisión, los jugadores percibirán un bono extraordinario justo antes de iniciar la pelea por el título del Clausura 2026, asegurando que la concentración y la armonía interna estén en su punto más alto.

La era Joel Huiqui: El reto de los Cuartos de Final

Con la llegada de José Joel Huiqui a la dirección técnica sustituyendo a Nicolás Larcamón, Cruz Azul busca encontrar el equilibrio en sus líneas y así seguir siendo favoritos naturales. Sin embargo, el liderato y los premios económicos quedan atrás cuando el balón ruede en la Liguilla.

El camino hacia la gloria comienza en los Cuartos de Final, donde los celestes se verán las caras contra los Rojinegros del Atlas. El conjunto tapatío, viene con la moral en alto luego de vencer 1-0 al América en el estadio Banorte y así sellar su pase a la Liguilla, será la primera gran prueba para el esquema de Huiqui.

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Las claves del enfrentamiento entre Cruz Azul vs Atlas:

Contundencia: Cruz Azul debe hacer valer el peso de sus 68 puntos y su posición en la Tabla desde el partido de ida.

debe hacer valer el peso de sus 68 puntos y su posición en la Tabla desde el partido de ida. Gestión emocional: Tras recibir el incentivo económico, el reto será no caer en excesos de confianza frente a un Atlas que no tienen nada que perder.

Tras recibir el incentivo económico, el reto será no caer en excesos de confianza frente a un que no tienen nada que perder. Liderazgo: La batuta de Huiqui será fundamental para transformar el éxito administrativo en un éxito deportivo que la afición tanto anhela.

Con el millón de dólares asegurado y el orgullo de ser el mejor equipo de la temporada regular por segundo año seguido, Cruz Azul se prepara para demostrar que es favorito para ganar el título y conseguir su décima estrella.

