Este crack de Toluca hoy deja atrás su pesadilla tras brillar ante el equipo que lo humilló

Jorge Díaz Price está viviendo un grandioso momento en Toluca luego de haber tenido una carrera sufrida que incluso atravesó la Segunda División. El mediocampista se formó en la cantera del Club León, pero nunca pudo ganarse un lugar en el primer equipo. Desde muy joven fue enviado a préstamo al futbol chileno para jugar en Everton y, si bien el cuadro esmeralda intentó darle oportunidades, nunca pudo asentarse como titular.

Su peor momento lo vivió en 2023, cuando lejos de tener posibilidades de jugar en Primera División, cayó a la Liga Expansión tras ser fichado por el Yalmakan FC. El calvario continuó en la segunda categoría del futbol mexicano y, a los pocos meses, cambió de equipo para sumarse a las filas de Cancún FC. Sin embargo, fue Toluca el club que apostó por su talento y le brindó una nueva oportunidad en la Liga BBVA MX este 2026.

Jorge Díaz Price vuelve a sonreír gracias a Toluca

Para afrontar el Clausura 2026, el entrenador Antonio Mohamed solicitó el fichaje de Price pese a que llegaba con pocas luces por haber jugado más de dos años en la Liga Expansión. Si bien es cierto que no es titular en el cuadro escarlata, el centrocampista de 27 años es una de las principales opciones de cambio y logró redimirse ante su ex club durante la Jornada 17.

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El mediocampista mexicano ingresó desde el banquillo al comienzo de la segunda mitad en el juego contra León y se convirtió en una de las figuras del partido. Anotó el tercer gol de Toluca y festejó mostrando su camiseta a las gradas del Estadio Nemesio Diez y, además, asistió a Nicolás Castro en el 4-1 final a favor de los Diablos.

Gracias a su gol y asistencia, Price se colocó como uno de los futbolistas más destacados en el choque contra la Fiera y, por ejemplo, la plataforma especializada SofaScore le brindó una calificación general de 8 sobre 10. Un gran partido para el futbolista que alguna vez tuvo que dejar la Primera División para poder disfrutar del futbol.

Los números de Díaz Price con Toluca en 2026