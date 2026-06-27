Fernando Muslera tiene un parche como el de Messi y Cristiano Ronaldo... pero tuvo un error de novato

La jornada de este viernes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estuvo marcada por una mezcla de emociones para Fernando Muslera. El histórico portero uruguayo, que recientemente cumplió 40 años, recibió finalmente el prestigioso parche “Legacy” de la FIFA, un distintivo que reconoce a las leyendas que han sido convocadas a cinco Mundiales o más. Sin embargo, el festejo se transformó rápidamente en una noche para el olvido tras un error que terminó costándole su continuidad en el terreno de juego. Por su falla, Uruguay perdió 1-0 ante España y quedó eliminado. Y por si fuera poco, Marcelo Bielsa lo sacó rápido...

El error de Fernando Muslera que dejó a Uruguay fuera del Mundial tras partido vs España

Pese a la emotividad del homenaje, el desempeño de Muslera en el campo fue opuesto a la gloria. En un duelo crucial ante los europeos, el sudamericano protagonizó un fallo que pocos esperaban: un disparo de Álex Baena, que no parecía revestir mayor peligro, terminó doblándole las manos y colándose en su arco para abrir el marcador.

La respuesta de Marcelo Bielsa fue inmediata y contundente: el estratega del seleccionado uruguayo decidió sustituir a Muslera en el entretiempo, dándole ingreso a Sergio Rochet, quien ya había ocupado la titularidad en la pasada edición mundialista.

Muslera recibió un parche Legacy que pasó a un segundo plano

El parche "Legacy", que ya lucen figuras de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Manuel Neuer, fue otorgado a Muslera tras intensas gestiones. Aunque inicialmente la FIFA se había negado debido a que el guardameta no sumó minutos en Qatar 2022, el máximo organismo del fútbol finalmente accedió a reconocer su extensa trayectoria en el día del choque definitivo ante España en Guadalajara.

Además del parche personal, Uruguay lució el distintivo dorado que la FIFA reserva exclusivamente para aquellas selecciones que han conquistado al menos una Copa del Mundo, un honor compartido solo con España, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra y Alemania.