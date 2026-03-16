Tiene 24 años y vale 40 millones; él sería el portero del América tras lesión de Luis Malagón

Han pasado varios días desde que se confirmó la lesión de Luis Ángel Malagón, y las curiosidades respecto a lo que ocurrirá con el Club América no cesan en las redes sociales. Ante ello, ha comenzado a sonar el nombre de un portero que, con 24 años, sería su reemplazo durante el resto de la temporada.

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Nacido en el estado de Tabasco, Fernando Tapia es un portero que volvió al Club América luego de su inestable paso por los Tigres de la UANL. En estos momentos es el tercer guardameta por debajo de Luis Malagón y Rodolfo Cota; sin embargo, podría recibir la confianza de Jardine de cara a la Liguilla.

¿Quién es Fernando Tapia, posible reemplazo de Malagón en el América?

Fernando Tapia nació en Villahermosa, Tabasco, el 17 de junio del 2001, por lo que actualmente cuenta con 24 años de edad. A pesar de ello, el portal Transfermarkt considera que su ficha ronda los 2 millones de euros; es decir, alrededor de 40 millones de pesos al tipo de cambio actual.

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Cabe mencionar que Tapia surgió de las fuerzas básicas del Club América, institución que decidió prestarlo para darle más experiencia a través de equipos como Venados de Yucatán. Sin embargo, su mejor paso fue con los Gallos del Querétaro, club en donde sumó varias titularidades.

Con Querétaro recibió 26 goles en 19 partidos, números que hicieron que Tigres lo fichara. Tristemente para su causa, Tapia no tuvo las oportunidades esperadas en el conjunto felino, por lo que recientemente regresó al América en la búsqueda de consolidarse como guardameta titular del cuadro azulcrema.

¿Cuántos minutos tiene Fernando Tapia en la primera división de México?

Si se suman los tres equipos en los que Fernando Tapia ha estado en primera división del futbol mexicano, el guardameta únicamente acumula 2,016 minutos, la mayoría de estos en el Querétaro. Además, se le deben sumar los 990 minutos distribuidos en Expansión MX con Venados de Yucatán.