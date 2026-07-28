Tigres explica el festejo de Diego “Chicha” Sánchez, el jugador más bajo del mundo

Diego “Chicha” Sánchez se convirtió en uno de los nombres más comentados del Apertura 2026. Su gol en Tigres —que ya conoce el futuro de Gignac— despertó interés por su historia y por una característica que lo distingue dentro del futbol mexicano. Su estatura llama la atención pero también su manera de festejar los goles.

Diego Alexander Sánchez Guevara, de 21 años, se caracteriza por su habilidad, por sus festejos y por su baja altura. Según comentó en un video publicado por Tigres de la UANL, su festejo es debido a Anuel AA, su cantante favorito.

|Crédito: Instagram/@diego_sanchezjr

¿Cuánto mide Diego “Chicha” Sánchez? Lo han rechazado del futbol por la estatura

Antes de llegar al primer equipo, Sánchez enfrentó constantes cuestionamientos por su físico. En una entrevista recordó que varias personas le aseguraban que no tendría oportunidades por medir 1.55 metros. Sin embargo, el respaldo de su familia fue determinante para mantener su objetivo de convertirse en futbolista profesional.

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Distintos reportes indican que es el jugador más bajo registrado en las ligas más importantes del mundo. Si bien a lo largo de la historia hubo futbolistas de menor estatura en el planeta, ya no están en actividad.

🕺🏻🎶 ¡Brr, ya estaba decretado ese festejo de 'Chicha' a lo @Anuel_2bleA! pic.twitter.com/R7xZbEdT0M — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 28, 2026

Diego “Chicha” Sánchez dejó atrás las críticas

El futbolista nacido el 12 de abril de 2005 en Monterrey comenzó su formación en las fuerzas básicas de Tigres en 2021. Desde entonces destacó por su velocidad, regate y capacidad para superar rivales en espacios reducidos. Su centro de gravedad también favorece su equilibrio y cambios de dirección, aspectos que forman parte de su estilo de juego.

El debut de Sánchez en Primera División llegó el 16 de marzo de 2024 frente a Mazatlán. Más tarde anotó su primer gol con Tigres en agosto de 2025 ante Puebla. En el Apertura 2026 volvió a hacerse presente en el marcador durante el empate frente al Atlético de San Luis, resultado que impulsó nuevamente su nombre entre las promesas del club.

📹 Resumen con las mejores acciones y goles de nuestro encuentro ante Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026.



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Además de su crecimiento con Tigres, el mediocampista también ha tenido participación con la Selección Mexicana Sub-20. Formó parte del Mundial Sub-20 de 2025 y sigue siendo considerado uno de los jugadores con mayor proyección de su generación. Su historia demuestra que la estatura no ha sido un obstáculo para abrirse camino en el futbol profesional.

