CONFIRMADO: André-Pierre Gignac tiene nuevo equipo tras salir de Tigres UANL

La primera aparición de André-Pierre Gignac después de dejar Tigres de la UANL llamó la atención de los aficionados. El delantero francés fue visto con una playera distinta luego de muchos años representando al equipo felino y sorprendió a todos.

Semanas después de finalizar su contrato con Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac volvió a disputar un partido en Monterrey. Lo hizo con la playera de Urban 202 durante un encuentro de la Liga de Veteranos de Medicina. Su presencia despertó comentarios en redes sociales, aunque su futuro como futbolista profesional continúa sin una definición oficial.

El nuevo equipo de André-Pierre Gigna tras salir de Tigres de la UANL

El encuentro se disputó el domingo 26 de julio en Nuevo León. Gignac participó como parte de Urban 202 en un torneo amateur para veteranos. Las imágenes del francés con un uniforme diferente se difundieron rápidamente.

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En realidad, el atacante no firmó con Urban 202. Su participación fue únicamente para ese compromiso recreativo. Durante el partido también compartió cancha con otros exjugadores del futbol mexicano, entre ellos Egidio Arévalo Ríos. Hasta ahora no existe ningún anuncio oficial que confirme un nuevo contrato para el máximo goleador en la historia del conjunto felino.

André-Pierre Gignac sigue sin definir su futuro

El delantero de 40 años permanece como agente libre desde el final de la temporada 2025-26. Ni él ni su entorno han informado si continuará jugando o si pondrá fin a su carrera. Esa incertidumbre mantiene abiertas todas las posibilidades.

En los últimos meses surgieron rumores sobre un posible interés de clubes de la MLS. Incluso se mencionó a Orlando City como candidato, pero fue desmentido. Tampoco existe un acuerdo confirmado con algún equipo de México o del extranjero.

|Crédito: Instagram/@10apg

¿Gignac podría regresar a Tigres?

Otra opción que sigue sobre la mesa es un eventual regreso a Tigres UANL en un cargo fuera de la cancha. La directiva ha mostrado interés en mantener al francés dentro de la institución, aunque todavía no hay un nombramiento oficial.

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Por ahora, la única certeza es que Gignac volvió a jugar con otra playera, pero su próximo destino profesional continúa sin confirmarse.

