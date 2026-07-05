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¡Fher de Maná vs Oasis! La polémica musical que calienta el México vs Inglaterra

La rivalidad entre México e Inglaterra ya trascendió el futbol. Fher Olvera y Liam Gallagher protagonizan un inesperado intercambio de declaraciones que ha encendido las redes sociales en la antesala del gran duelo mundialista.

Por: Azteca Deportes

¡La batalla ya no solo se juega en la cancha! La previa del México vs Inglaterra sumó un capítulo inesperado cuando Fher Olvera, vocalista de Maná, respondió a las declaraciones de Liam Gallagher, quien había pronosticado una contundente victoria inglesa por 5-0.

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