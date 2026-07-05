¡Fher de Maná vs Oasis! La polémica musical que calienta el México vs Inglaterra
La rivalidad entre México e Inglaterra ya trascendió el futbol. Fher Olvera y Liam Gallagher protagonizan un inesperado intercambio de declaraciones que ha encendido las redes sociales en la antesala del gran duelo mundialista.
¡La batalla ya no solo se juega en la cancha! La previa del México vs Inglaterra sumó un capítulo inesperado cuando Fher Olvera, vocalista de Maná, respondió a las declaraciones de Liam Gallagher, quien había pronosticado una contundente victoria inglesa por 5-0.