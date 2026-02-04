¡Fichaje inmimente! James Rodríguez ya habría cerrado acuerdo con equipo de la MLS

Todo indica que James Rodríguez, la máxima estrella de Colombia y señalado como el más grande de todos los tiempos para este país, ya tiene equipo y su destino está en la MLS en donde seguirá su carrera a los 34 años y previo a la Copa Mundial de la FIFA.

James terminó su última aventura el año pasado cuando se terminó su contraro con el León, equipo en el que iba todo bien, pero al quedar fuera del Mundial de Clubes, en general el equipo fue mermándose y el sudamericano cerró su ciclo y cumplió su contrato.

Ahora el ex Real Madrid, quien es un mago con el balón, necesita un equipo para seguir su carrera y para llegar al Mundial en buen estado físico, pero además poder competir y ser referente y ahí es en donde la MLS levanta la mano y el Minnesota se ha animado para ir con todo por James.

Minnesota y James Rodríguez, a nada de cerrar contrato

Si algo favorecía a James y a los equipos interesados, es que es jugador libre y puede negociar libremente y el equipo evitar pagar por el fichaje y solo cumplir las expectativas salariales que se busquen, que en el caso de James, serán mayúsculas y de las más lucrativas en MLS.

Reportes sostienen que todo está prácticamente amarrado y que el Minnesota será la casa de James, y un tuit del propio jugador a bordo de un avión y con un mensaje de AQUÍ VAMOS, despierta mucho interés y morbo sobre esa eventual contratación que le caería bien a la MLS.