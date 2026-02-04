Cristiano Ronaldo sobre jugar junto a Lionel Messi: Nunca digas de esa agua no he de beber

El delantero portugués Cristiano Ronaldo tiene ahora su carrera en el aire, cuando está llegando a los 41 años y cuando la búsqueda por su hito de los 1000 goles está en los 961. Justo ahora rumores sostienen que en Europa o en la MLS el jugador podría continuar su carrera, si es que las cosas no se arreglan en la Saudi Pro League y lo motivan para no echar abajo su contrato con el Al Nassr de Arabia.

Cristiano no tiene tiempo que perder pues en casi cuatro meses se celebrará la Copa Mundial de la FIFA y ahí debe estar en gran nivel, y cada minuto es una chance para llegar a los mil goles, motivo por el que debe estar acordando algo en algún lugar para seguir su trayectoria. +

Justo en ese momento, es cuando las palabras pronunciadas hace unos meses resuenan con fuerza, cuando le preguntaron si en vez de Cristiano vs Messi, es Cristiano y Messi, es decir verlos juntos en una cancha y compartiendo vestidor.

Aquel día Cristiano guardó un silenció, le dio risa la posibilidad, recordó que su esposa Georgina es argentina y el respeto que tiene por esa nación y por el propio Lionel Messi y aunque subrayó lo difícil que es eso, uso una frase para manter un resquicio de posibilidad.

El día que Cristiano habló de poder jugar junto a Messi

“Nunca se sabe. El tiempo está ahí, tengo 40 años… No digas ‘de esta agua no beberé’, pero es muy difícil. Fuimos rivales por muchos años. En las galas le traducía las instrucciones del inglés al español. Siempre me trató con respeto y yo a él", comentó Cristiano hace casi un año.

Ahora, cuando no se sabe hacia donde irá, surge la fantasía que el Inter Miami lo busque trate juntarlos para hacer realidad el sueño Messi y Cristiano.