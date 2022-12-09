La renovación de jugador que le urge al Manchester United

La Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue su marcha con el inicio de los cuartos de final, segunda fase de eliminación directa, en donde la Selección de Portugal buscará acceder a las semifinales cuando enfrenten a Marruecos el sábado 10 de diciembre a las 9 de la mañana (Hora del Centro de México) en el Estadio Al Thumama y en el que el club inglés Manchester United tendrá la mirada puesta en un fichaje de la escuadra lusitana que buscarían para el siguiente año.

|Reuters

Manchester United buscaría la extensión de contrato de Diogo Dalot

La escuadra inglesa buscaría la ampliación del contrato del defensor portugués Diogo Dalot debido a su buen desempeño con la escuadra que dirige el entrenador neerlandés Erik Ten Haag.

Te puede interesar: Manchester United ya tendría portero mundialista

Para el conjunto de los "Diablos Rojos" el cierre de este jugador es prioridad, por lo que los contactos para iniciar negociaciones por la extensión del vínculo contractual del zaguero lusitano comenzarían una vez que concluya su participación en el Mundial de Qatar con la Selección de Portugal.

Dalot, quién llegó al United en 2018 y que vive su segunda etapa en Old Trafford tras su paso por Italia con el AC Milán, ha disputado un total de 13 partidos, siendo titular en todos ellos, aunque viéndose suspendido para la jornada 16 de la Premier League ante Fulham FC por acumulación de tarjetas de amonestación.

Te puede interesar: Paris Saint Germain habló sobre interés en fichar a Ronaldo

Manchester United buscaría portero suizo

Diogo Dalot no sería el único jugador que el Manchester United buscaría firmar, ya que en los últimos dias han surgido rumores de que los diablos rojos podrían estar en la búsqueda de un portero ante la incertidumbre de si el portero español David de Gea renovaría con el equipo inglés, siendo Yann Sommer, portero Suizo que actualmente milita en el Borussia Mönchengladbach el elegido para el puesto.