Manchester United ya tendría portero mundialista

Aún en plena Copa del Mundo de Qatar 2022 el periodo de transferencias continúa con mucho movimiento en este mercado invernal y es que los Diablos Rojos del Manchester United podrían estar muy cerca de fichar a su primer refuerzo de cara al siguiente año, sin embargo, todavía no estaría listo para decir presente en la reanudación de las competiciones en Inglaterra con la Premier League y la Copa de la Liga a finales de diciembre.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Portugal v Switzerland - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 6, 2022 Switzerland’s Yann Sommer looks dejected after being eliminated from the World Cup REUTERS/Carl Recine|CARL RECINE/REUTERS

Yann Sommer sería el elegido por Manchester United

El nuevo jugador que se sumaría a las filas del equipo de Old Trafford sería el portero titular de la Selección de Suiza, Yann Sommer, quién acaba de concluir su participación en la justa mundialista tras la contundente derrota de 6-1 en la instancia de octavos de final a manos de Portugal.

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El guardameta del Borussia Mönchengladbach tendría intenciones de abandonar el equipo de Alemania en cuanto su contrato expire al final de la temporada, por lo que el plan de la escuadra que dirige el entrenador holandés Erik Ten Haag sería que el cancerbero se incorporara como agente libre tras la conclusión de la Bundesliga, por lo que podría hacer contacto en enero para iniciar con las negociaciones.

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David de Gea aún no firma una renovación con Manchester United





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Todo esto se da luego de que el arquero español David De Gea todavía no habría firmado una renovación de contrato con el United, aunado al vencimiento del préstamo del portero eslovaco Martin Dúbravka, quién se espera que regrese al Newcastle United y el retorno de Dean Henderson posterior a la conclusión de su sesión con el Nottingham Forest.

Desde su llegada en 2011, el español De Gea se ha mantenido como el arquero titular, sin embargo, su contrato expira al final de la actual temporada de la Premier League, aunque el club cuenta con una opción para extenderlo hasta 2024.

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