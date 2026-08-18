América va por TRES refuerzos más: las opciones que tiene Guillermo Almada para fortalecer el plantel

América está ganando, los jóvenes están respondiendo y Guillermo Almada empieza a imponer su sello. Aun así, en Coapa consideran que todavía faltan piezas. Las Águilas mantienen abierta la búsqueda de refuerzos y tendrían identificadas tres posiciones para completar su plantilla durante las próximas semanas.

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El momento deportivo difícilmente podría ser mejor. América goleó 3-0 al Atlético de San Luis utilizando un cuadro con fuerte presencia de futbolistas surgidos de fuerzas básicas y recuperó el liderato del Apertura 2026 después de cuatro jornadas. Almada incluso utilizó siete canteranos como titulares.

A eso se suma su clasificación a los cuartos de final de Leagues Cup, por lo que el calendario seguirá exigiendo profundidad.

🦅 ¡Bombazo en Coapa! América suma un refuerzo que ilusiona a su afición

¿Qué refuerzos busca América?

De acuerdo con fuentes cercanas al club, la directiva trabaja en la incorporación de un delantero centro, un mediocampista de contención y un futbolista capaz de desempeñarse por el sector derecho del ataque. Esas serían las tres prioridades para terminar de cnstruir el plantel de Almada.

La búsqueda resulta interesante porque América ya incorporó a Edwin Cerrillo, mediocampista mexicoestadounidense procedente del LA Galaxy, para reforzar una zona que había perdido profundidad con las salidas de Rodrigo Dourado y Jonathan dos Santos.

Sin embargo, la intención sería agregar otra alternativa en esa posición.

En ataque, la necesidad tampoco ha desaparecido. Henry Martín continúa siendo una referencia del equipo, pero América quiere aumentar la competencia en el puesto de centro dlantero y sumar una pieza que amplíe las posibilidades ofensivas por derecha.

Crédito: Mexsport

Por ahora, lo importante es que no se han revelado nombres definitivos para las tres posiciones, por lo que hablar de negociaciones avanzadas sería adelantarse.

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¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Liga MX?

América todavía tiene margen. El cierre de registros para el Apertura 2026 está programado para el viernes 11 de septiembre, una ventana excepcionalmente larga después del Mundial.

Eso permite a la directiva negociar sin precipitarse, aunque también significa que los refuerzos podrían incorporarse con varias jornadas disputadas.