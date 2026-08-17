Luis Ángel Malagón: estos son los planes de América para su vuelta

Tras un doloroso proceso que incluyó perderse la Copa del Mundo con la selección azteca, Luis Ángel Malagón fue considerado de nueva cuenta para un partido de alta exigencia. Aunque todavía no participa con el primer equipo, ya defendió el arco azulcrema tras meses de ausencia. Estos son los planes que América tiene con el ex arquero de Necaxa.

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¿Cómo se dará la vuelta de Luis Ángel Malagón con América?

Fue en marzo de 2026 que Luis Ángel Malagón vivió el que probablemente es el infortunio más grande de su carrera. Se jugaba la Concachampions, cuando se lesionó el tendón de aquiles y por lo tanto, dijo adiós a su titularidad con América, al Mundial y al que sin duda era uno de los mejores momentos de su legado como profesional.

Por eso que cinco meses después se diera su vuelta a los campos se percibe como una gran victoria para él y su gente cercana. El fin de semana pasado la Sub-21 enfrentó a San Luis, espacio donde el arquero vio actividad. Por ello, muchos se preguntan sobre el proceso de vuelta que tiene planeado el cuerpo técnico.

Aunque de manera oficial no se ha indicado nada, todos los involucrados en la salud y carrera del mexicano no quieren acelerar procesos. Ha sido una recuperación complicada y quieren ir con su debida calma para lograr un regreso en las mejores condiciones. Por ello, será importante ver el nivel en que volvió, pues el titular en estos momentos es Rodolfo Cota.

¿En qué partido jugará de nuevo con América Luis Ángel Malagón?

Tomando en cuenta que tiene la confianza del cuerpo técnico y que vuelve como titular, probablemente siga una o dos semanas de prueba en las actividades de las filiales. Por lo que el calendario del América podría marcar el momento de la vuelta de Luis Ángel Malagón con el primer equipo.