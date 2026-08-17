Brian Rodríguez por fin confirma si seguirá en el América o si saldrá del club este verano

El futuro de Brian Rodríguez es una de las novelas presentes que afronta el Club América en este mercado de fichajes. El delantero uruguayo recibió ofertas desde el futbol brasileño y desde clubes como Cruzeiro y Vasco da Gama, pero las negociaciones con ambos clubes no prosperaron y el ‘Rayito’ se mantiene en el Nido de Coapa. Ante las especulaciones, fue el propio jugador quien salió a aclarar el panorama.

Brian Rodríguez viene de ser homenajeado por la institución azulcrema por haber alcanzado los 150 partidos jugados con la camiseta del América. Dicha distinción sucedió en la previa del encuentro entre las Águilas y Atlético de San Luis, donde los dirigidos por Guillermo Almada se impusieron por una contundente goleada 3-0. Aprovechando este homenaje, el uruguayo dejó entrever que seguirá en Coapa un tiempo más.

Brian Rodríguez aclara su situación con el América

Mediante sus redes sociales, el extremo de 26 años decidió repostear las publicaciones que compartió el América donde enseñan el homenaje hacia Brian Rodríguez. Junto a las imágenes, el futbolista agregó el siguiente texto: “150 y los que faltan”. De esta manera, dejó en claro que todavía tiene tiempo por delante vistiendo la camiseta azulcrema, por lo que no saldría de Coapa en este mercado de verano.

Brian Rodríguez aclara su futuro en redes sociales

Reportes recientes señalaban que Brian Rodríguez permanecerá en el América, al menos, hasta diciembre de 2026. Esto quiere decir que el uruguayo estará disponible para ayudar al equipo durante todo el Torneo Apertura. Sin embargo, no está definido si el ‘Rayito’ continuará en las Águilas más allá del próximo mercado de pases, por lo que su presencia en el Clausura 2027 es una incógnita.

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Brian Rodríguez, un jugador crucial para el América en este inicio de temporada

Brian Rodríguez comenzó la temporada como una de las principales armas ofensivas del América. El uruguayo registra tres goles y dos asistencias en cinco partidos disputados entre el Apertura 2026 y la Leagues Cup. Además, todas sus participaciones de gol llegaron durante victorias del conjunto azulcrema.

|Instagram: Brian Rodríguez

Su actuación más destacada fue frente a San Diego FC, partido en el que marcó un gol y repartió dos asistencias para intervenir directamente en las tres anotaciones de las Águilas. Posteriormente, volvió a convertir ante Portland Timbers, mientras que en la Liga BBVA MX anotó durante la victoria por 3-0 sobre Santos Laguna.

A pesar de que Guillermo Almada también lo ha utilizado como revulsivo, el ‘Rayito’ continúa siendo un elemento capaz de cambiar los partidos gracias a su velocidad, desequilibrio y llegada al área. Su permanencia le permitiría al América conservar a uno de sus jugadores más productivos en un semestre donde buscará recuperar el título de la Liga BBVA MX.