Los 10 fichajes más caros del semestre en Arabia Saudita

La Liga Profesional de Arabia Saudita se apoderó de los reflectores en el mercado de fichajes veraniego. Múltiples equipos que compiten en su circuito cerraron contrataciones con alto perfil mediático y buena reputación en el mundo del futbol.

César Ramos pitando un partido de la Saudi Pro League.|Instagram: @ittihadclub.sa

Te puede interesar: La razón por la que la Liga Árabe dejará de fichar

Con su ventana de pases cerrada, la Saudi Pro League se colocó en el segundo lugar de las ligas que más dinero invirtieron en traspasos de cara a la temporada 2023-2024 y, a continuación, repasamos las adquisiciones más costosas.

Esto se gastaron los equipos Árabes en sus nuevas figuras

1 – Neymar, PSG (Francia) - Al-Hilal - 90 millones de euros

2 – Malcom, Zenit (Rusia) - Al-Hilal - 60 millones de euros

3 – Otávio, Porto (Portugal) - Al-Nassr - 60 millones de euros

4 - Rúben Neves, Wolverhampton (Inglaterra) - Al-Hilal - 55 millones de euros

5 - Aleksandar Mitrovic, Fulham (Inglaterra) - Al-Hilal - 52.6 millones de euros

6 - Sergej Milinkovic-Savic, Lazio (Italia) - Al-Hilal - 40 millones de euros

7 – Fabinho, Liverpool (Inglaterra) - Al-Ittihad - 46.7 millones de euros

8 - Riyad Mahrez, Manchester City (Inglaterra) - Al-Ahli - 35 millones de euros

9 - Sadio Mané, Bayern Munich (Alemania) - Al-Nassr - 30 millones de euros

10 – ‘Jota’, Celtic (Escocia) - Al-Ittihad – 29.1 millones de euros

Te puede interesar: "Muchos sabiondos han hablado": Neymar responde a críticas por ir a Arabia

Por debajo, aparecen futbolistas con amplio recorrido en el balompié, como lo son los franco-senegaleses Kalidou Koulibaly (Al-Hilal/23 millones de euros) y Edouard Mendy (Al-Ahli/18.5 millones), quienes llegaron al medio oriente procedentes del Chelsea; el croata Marcelo Brozovic (Al-Nassr/18 millones) o el inglés Jordan Henderson (Al-Ettifaq/14 millones), quien dejó al Liverpool después de 12 campañas en Anfield.

Se toman en cuenta, únicamente, traspasos en los que un club recibió dinero por el individuo en cuestión. Nombres como Karim Benzema, N’Golo Kanté o Roberto Firmino han superado el impacto de algunos en la lista; sin embargo, llegaron en calidad de jugadores libres.