“Muchos sabiondos han hablado": Neymar responde a críticas por ir a Arabia

El debut de Neymar con el Al-Hilal es algo que el futbol árabe y el mundo entero ha estado esperando. Sin embargo, el brasileño llegó lesionado a su nuevo equipo y hasta ahora, no ha podido presentarse en la cancha, desde que se anunciara su llegada.

El ex del Barcelona habló y respondió a quienes lo critican por haber tomado la decisión de jugar en Arabia Saudita. Incluso aseguró que el nivel de la Liga Saudí no debe de ser tan distinto al de la Ligue 1, donde jugó con el PSG los últimos seis años.

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Neymar responde a las críticas

Neymar está concentrado con la Selección de Brasil, de cara al arranque de las Eliminatorias Mundialistas de la CONMEBOL rumbo a 2026 y aseguró que, el nivel de ambas ligas no debe de estar tan lejano, en especial con los fichajes que se hicieron recientemente en Arabia Saudita.

"Hay portería, el balón es redondo, no sé si la liga saudí no es mejor que el campeonato francés. Muchos sabiondos han hablado, pero sólo yo sé qué pasó y por qué acabé decidiendo ir al Al-Hilal", dijo Neymar entre risas, en una conferencia de prensa con la Selección de Brasil.

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Sobre los objetivos que tiene como jugador del Al-Hilal, Neymar aseguró que son los mismos que en cada equipo al que va: ganar títulos. Aún así, reconoció que con todas las estrellas que llegaron a distintos equipos, será un reto complicado pero lo buscarán con todas sus fuerzas.

"No cambia mucho mi cabeza, quiero ganar títulos con el Al-Hilal. No va a ser fácil pero va a ser muy interesante", sentenció el brasileño, quien podría debutar después de la Fecha FIFA con su nuevo club.

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