La razón por la que la Liga Árabe dejará de fichar

La preocupación de múltiples entes en el futbol de Europa se verá paralizada por un tiempo. El mercado de traspasos en la Liga Árabe se ha cerrado formalmente y, con ello, ha finalizado una de las ventanas más polémicas de la historia.

Gol de Cristiano Ronaldo | Al Hazem 1-4 Al Nassr | Jornada 5 Liga Saudí

Los clubes que pertenecen a la denominada Saudi Pro League tenían hasta el jueves 7 de septiembre para cerrar cualquier transacción que involucrara a futbolistas del extranjero. Con una cifra récord para un verano en aquella región, el plazo ha vencido.

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Los bombazos que ha metido la Liga Árabe

De cara a la campaña 2023-2024, ya iniciada en todo el planeta, el circuito árabe es el segundo que más dinero ha invertido en contrataciones -sólo por detrás de la Premier League, de Inglaterra y seguido por la Ligue 1, de Francia- con un aproximado de 938 millones de euros.

El periodo para fichar en aquel país había abierto el pasado 1 de julio y, de acuerdo con los estatutos de la FIFA, la fecha de conclusión sería el 20 de septiembre; sin embargo, a través de un comunicado, la Federación de Futbol de Arabia Saudita dio a conocer una nueva determinación.

“Como se comunicó a los clubes de Arabia Saudita el viernes 30 de junio, el registro de verano para transferencias de jugadores cierra el jueves 7 de septiembre”, se lee en dicha misiva.

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Decenas de jugadores han aterrizado en el medio oriente para el presente curso, con lo cual se ha desatado un fenómeno sin precedentes y –aparentemente- potenciado a partir de la llegada del delantero portugués, Cristiano Ronaldo, en el 2022. Detrás de él, se han incorporado estrellas de la magnitud de los franceses Karim Benzema y N’golo Kanté, el brasileño Neymar Jr y el senegalés Sadio Mané.

