Pertenecen a Chivas, Milito no les dio oportunidad y ahora se enfrentan en la segunda división estadounidense

Chivas tiene, posiblemente, la plantilla más redonda y completa del futbol mexicano en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX gracias a las llegadas de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, los cuales llegaron a Verde Valle para apuntalar la zona del mediocampo del club.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Bajo este panorama, vale decir que, hasta el momento, Chivas goza de tener varios futbolistas cedidos en distintas partes del mundo y dos de ellos, curiosamente, se vieron las caras hace unos días en un duelo correspondiente a la segunda división profesional de los Estados Unidos.

¿Qué jugadores de Chivas se enfrentaron en Estados Unidos?

Fue hace un par de semanas cuando Fidel Barajas hizo su debut oficial con el Monterey Bay FC, equipo de la USL Championship de los Estados Unidos. El mexicano ingresó en la segunda mitad del duelo en el que su equipo cayó por 3-2 frente a su rival.

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Un hecho curioso es que, en este compromiso, Fidel Barajas enfrentó a Daniel Flores, futbolista que también pertenece a Chivas y que formó parte del cuadro titular del Phoenix Rising, lo cual habla del impacto que el Guadalajara tiene en cuanto a jugadores cedidos se refiere.

Cabe mencionar que Fidel Barajas llegó a ser una apuesta importante de la directiva de Chivas en el pasado, misma que, sin embargo, nunca pudo explotar. Daniel Flores, por su parte, no tuvo la continuidad esperada debido a una lesión que lo relegó al Tapatío de la Liga de Expansión MX.

¿Cuál es el mejor XI que Chivas puede formar para el Apertura 2026?

Más allá de lo que piense Gabriel Milito, Chivas puede formar un XI de alarido en este Apertura 2026 con Raúl Rangel en el arco y con Ledezma, Aguirre, Romo, Campillo y González en la defensa. En el centro del campo podrían estar Govea, Escamilla, Alvarado y Carrillo, mientras que el eje de ataque sería Armando González.