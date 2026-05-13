Es un descarte del San Luis, pero podría llegar a Chivas como refuerzo bomba

Chivas continúa en plena preparación para lo que será el siguiente torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, esto después de que la escuadra de Gabriel Milito se confirmara como el entrenador que intentará guiar al Guadalajara a lo más alto de la próxima temporada con plantel completo.

¿Qué jugadores mexicanos podrían reforzar a Chivas? | En Caliente

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que el técnico argentino se mantendrá en Verde Valle de cara al siguiente torneo. De confirmarse esto, entonces el sudamericano tendrá que tomar una decisión respecto a un jugador que volvería a Chivas tras su paso en San Luis.

Fidel Barajas, el descarte del San Luis que regresaría a Chivas

Hace unos días, la reportera Karen Peña aseguró que el San Luis ha comenzado a analizar las altas y bajas que tendrá para el siguiente torneo. La fuente destaca que, entre los jugadores que ya no seguirán en el club, aparecen Kevin Ortega, Julio César Domínguez y Fidel Barajas.

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Para poner un poco de contexto, el nacido en Sacramento hace 20 años fue adquirido por Chivas en julio del 2024 proveniente del Salt Lake de la MLS; sin embargo, fue prestado al DC United y, a su vuelta en 2025, tuvo un nuevo camino con el Atlético de San Luis, equipo que ya no cuenta con él.

Vale decir que la carta del jugador mexico-americano le pertenece a Chivas, por lo que la directiva, en conjunto con Gabriel Milito, continúa analizando su posible retorno al club o, bien, una nueva faceta como préstamo a alguna institución que desee contar con sus servicios.

¿Cuántos partidos oficiales tiene Fidel Barajas como profesional?

Fidel Barajas se desempeña como extremo por derecha y, pese a tener 20 años, ya ha formado parte de varios equipos de la MLS, así como del propio Chivas. En su etapa como profesional, el mexicano acumula 77 encuentros, mismos en donde registra siete anotaciones y 15 pases a gol.