Mundial 2026: Marruecos y la vez en que DESTROZÓ a su rival 13-1; esta es la historia

La Selección de Marruecos llegará a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con la intención clara de emular o superar lo hecho hace cuatro años en Qatar, evento en donde lograron colarse entre las cuatro mejores selecciones ante la sorpresa de chicos y grandes por igual.

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Ahora, el conjunto de Marruecos entiende que dicha hazaña no será nada sencilla debido a la cantidad de estrellas existentes en otros países. Por tanto, buscará apelar a la historia en cuanto a resultados se refiere, tal y como ocurrió hace más de cinco décadas con un abrumador 13-1.

Marruecos y el día que venció 13-1 a su rival

Todo ocurrió en 1961; es decir, hace 65 años. Este partido formó parte de los Juegos Panarábicos en Casablanca y, hasta el momento, está registrada como la victoria más escandalosa en la historia de la Selección de Marruecos, una de las más importantes del continente africano.

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En aquella ocasión, la Selección de Marruecos sorprendió a todos sus seguidores luego de vencer al combinado de Arabia Saudí. Un hecho sin precedentes fue lo abrumador del resultado, mismo que terminó 13-1 en favor de una escuadra que buscará una hazaña más en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este resultado se dio precisamente el 6 de septiembre de 1961 en el Stade Mohammed V de Casablanca y se mantiene no solo como el más escandaloso en la historia de la Selección, sino también como uno de los más abultados de todos los tiempos en este deporte.

¿En qué Grupo está Marruecos dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Ya trasladados a la actualidad, vale decir que la Selección de Marruecos forma parte del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que compartirá con Brasil, Haití y Escocia. Las casas de apuestas consideran que los africanos no tendrán problemas para superar la primera ronda de este evento.