Las Águilas del América han comenzado a preparar arduamente lo que será el siguiente torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, eran pocos los aficionados azulcremas quienes sabían que este jugador posiblemente disputó, hace unas semanas, su último juego con el club.

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Con casi 150 partidos vistiendo la casaca capitalina, la realidad es que Israel Reyes posiblemente ya no regrese al Club América después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, vale conocer los pormenores detrás de esta importante decisión en su vida profesional.

¿Israel Reyes deja América para emigrar a Europa?

Distintos reportes al interior del país sostienen que Israel Reyes es uno de los jugadores mexicanos con más oportunidades de dar el salto al viejo continente una vez termine la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual haría que su etapa en el Club América haya dado fin con su participación en la J17 del torneo regular.

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De hecho, se dice que Israel Reyes ha llamado poderosamente la atención de distintos equipos como la Ropa de Italia, por lo que incluso este habría tomado la decisión de despedirse del resto de sus compañeros del América en un hipotético caso de ya no verlos al cierre del Mundial.

De concretarse esta posible salida, América perdería a uno de sus pilares más importantes en la zona defensiva y, además, a un jugador que podía desempeñarse en distintas zonas del campo, destacando su participación como defensa central, lateral por derecha e incluso mediocampista de contención.

¿Cuáles son los números de Israel Reyes en el Club América?

Después de brillar como defensor y mediocampista en la Franja del Puebla, Israel Reyes fue fichado por el Club América en enero del 2023, por lo que suma más de tres años en la institución azulcrema. Con los capitalinos, el jugador de 25 años acumula, hasta ahora, tres anotaciones y dos pases a gol en 146 duelos disputados.