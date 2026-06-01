¡Fiesta en el Maracaná! Brasil se despide de su gente con goleada sobre Panamá

Carlo Ancelotti hace soñar a los aficionados de Brasil de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Recital de la selección sudamericana en el Estadio Maracaná tras un triunfo por 6-2 sobre su similar de Panamá. Vinicius Jr empezó la fiesta en el primer minuto de juego, sin embargo, un autogol de Matheus Cunha puso cierto misterio en el partido y le dio esperanza al cuadro de la Concacaf.

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Parecía que el compromiso iba a ser mucho más parejo, pero, el pentacampeón del mundo pisó a fondo el acelerador y anotó cinco tantos al hilo cortesía de Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo para sellar el triunfo y tener grandes sensaciones de cara a su debut en la justa mundialista contra Marruecos. Egipto será su próximo rival antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el sábado 6 de junio, mientras que, Panamá tendrá que cerrar filas, encarar a República Dominicana y a Bosnia antes del cotejo ante Ghana en lo que será su primer partido en el Grupo L del Mundial.

Mesa Protagonista especial: Lista de Convocados

La cita para todos está pactada para este día, en un horario estelar de 8:00 pm a 9:00 pm (Tiempo del Centro de México). Con el objetivo de llegar a cada rincón del país y a los dispositivos de millones de fanáticos, se implementará una transmisión bajo la modalidad de simulcast. Esto significa que el programa se podrá sintonizar de manera simultánea a través de las señales de ADN 40, Azteca Digital y el canal especializado Azteca Deportes Network, garantizando una cobertura total multiplataforma.

