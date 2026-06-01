¡UNO PARA CADA BATALLA! México usaría sus tres uniformes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca y ya se ha revelado qué uniformes utilizará México en cada partido de la fase de grupos. La marca patrocinadora del conjunto azteca tiene un plan definido para cada uno de los encuentros.

De acuerdo con el reporte de Footy Headlines, México utilizará el uniforme verde para el partido inaugural contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Con esto, todo apunta a que los “Bafana Bafana” portarán su icónica indumentaria amarilla con detalles en verde.

La Selección Mexicana utilizaría una playera verde con el calendario azteca para el Mundial 2026|@TigresJersey

La selección azteca viajará a Guadalajara para su segundo encuentro de la fase de grupos. Para el duelo contra Corea del Sur, en la casa de las Chivas el próximo 18 de junio, el equipo dirigido por Javier Aguirre utilizará el jersey negro. Los coreanos tendrán dos opciones por definir: o el uniforme rojo o el morado con blanco.

El viaje de la Selección Mexicana en la fase de grupos acabará en la capital del país. Los 26 futbolistas mexicanos portarán el jersey blanco porque será visitantes administrativos cuando enfrenten a Chequia el 24 de junio. De esta manera, los europeos saltarán a la cancha con el uniforme rojo porque el otro es blanco con dorado.

Un jersey integrado con elementos de arte tradicional que reflejan la pasión de los mexicanos. ⚪️⚽️



Con ustedes, nuestro nuevo uniforme de visita para la Copa del Mundo 2026. ✨ #SomosMéxico🇲🇽

Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia,… pic.twitter.com/cOf96m8u0L — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 20, 2026

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Los detalles en los uniformes para cada partido

Otro de los detalles revelados sobre la indumentaria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la forma en la que la FIFA recordará cada uno de los partidos del torneo. En el caso del uniforme de la Selección Mexicana, el partido, la fecha y la sede vendrán impresos debajo del escudo de la selección en cada uno de las playeras de juego. La fuente será similar a la que se usan en los nombres y números de los jugadores, pero no será idéntica.