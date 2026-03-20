FIFA castiga a la Federación Israelí, tras una petición de Palestina

Luego de una investigación detallada, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tomado la decisión de sancionar a la Federación Israelí de Futbol (IFA), al determinar que cometió varias infracciones a diversas cuestiones a las que está obligada a cumplir como miembro de la FIFA.

Todo esto ha sucedido, después de que la Federación Palestina (PFA), presentó una propuesta que terminó en una investigación, durante el 74to Congreso de la FIFA. Al final, se ha determinado que se rompieron los artículos 13 y 15 del Código Disciplinario de la FIFA, donde se regulan las conductas ofensivas, el juego limpio y la prohibición de actos discriminatorios y agresiones racistas en el mundo del futbol.

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¿Cuál será la sanción para la Federación Israelí de Futbol?

La Comisión Disciplinaria de la FIFA, ha informado que la Federación Israelí de Futbol, va a tener que cubrir una multa de 150 mil francos suizos. Además del castigo económico, también se ha emitido una advertencia formal por la conducta que se presentó.

También se van a tener que tomar medidas especiales para poder prevenir que hechos de esta magnitud se vuelvan a repetir en un futuro, al igual que posibles infracciones que puedan derivar de este tipo de situaciones.

La FIFA ha ordenado a la IFA poner en marcha un plan de prevención para combatir la discriminación, el cual deberá tener puntos definidos por la FIFA. Se ha informado que en los próximos tres partidos como local en competencias organizadas por la FIFA, se tendrá que exponer una manta con el siguiente mensaje de forma visible: “Football Unites the World – No to Discrimination”.

Se ha informado que se ordena a la IFA, usar un tercio de la multa para poner en marca un plan integral contra la discriminación, el cual debe estar listo en un plazo de sesenta días.

