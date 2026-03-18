Toño Rodríguez es opción real para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El debate sobre quién debe defender la portería del equipo mexicano rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 suma un nuevo protagonista: José Antonio “Toño” Rodríguez, quien gracias a sus estadísticas en el Clausura 2026 se posiciona como uno de los guardametas más efectivos de la Liga MX. El arquero de Tijuana lidera métricas avanzadas que evalúan el rendimiento real bajo los tres postes, superando incluso a nombres habituales en las convocatorias. En un contexto donde la competencia interna es cada vez más exigente, su rendimiento abre una discusión legítima sobre su lugar en el proceso del cuadro mexicano.

Lejos del ruido mediático, Rodríguez ha construido una temporada sólida que hoy lo pone en el radar.

¿Por qué Toño Rodríguez debería ser titular del equipo mexicano según sus números en la Liga MX?

Las cifras colocan a Toño Rodríguez como uno de los porteros más determinantes del Clausura 2026, especialmente en la métrica de goles evitados, considerada una de las más precisas para evaluar arqueros.

Este indicador analiza la calidad de los disparos recibidos y los compara con los goles encajados, lo que permite medir el impacto real del portero sin depender del rendimiento defensivo del equipo. En este rubro, Rodríguez registra +2.20 goles evitados, ubicándose entre los mejores del torneo, solo por detrás de Keylor Navas.

Lo más llamativo es que estos números superan a los de porteros habituales en el equipo mexicano como Raúl Rangel y Carlos Acevedo, quienes presentan cifras negativas en este apartado durante el mismo periodo.

Además, el arquero de Tijuana mantiene una constante en su carrera: bajo margen de error. Desde 2021, promedia apenas 0.14 fallas por torneo que terminan en gol, un dato que refuerza su perfil de confiabilidad.

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Portería de la Selección Mexicana: competencia abierta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El panorama en la portería del equipo mexicano se ha vuelto más competitivo, especialmente tras la lesión de Luis Ángel Malagón, que abrió un espacio en la rotación.

Mientras nombres como Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo han sido considerados en procesos recientes, su rendimiento actual genera dudas desde el análisis estadístico. En contraste, otros perfiles como Hugo González y Luis García también presentan números sólidos, aunque sin la misma consistencia que Rodríguez.

A pesar de su rendimiento, “Toño” no ha sido convocado recientemente, lo que plantea interrogantes sobre los criterios de selección. Su experiencia internacional es limitada, con apenas dos apariciones, pero su presente futbolístico podría pesar más en una etapa clave del proceso.

En el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cuerpo técnico del equipo mexicano deberá tomar decisiones basadas no solo en jerarquía, sino en rendimiento actual.

Hoy, los números colocan a José Antonio Rodríguez como una opción seria, confiable y respaldada por el análisis. En una posición donde el margen de error es mínimo, su candidatura gana fuerza justo cuando más importa.