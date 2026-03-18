¡UNA PESADILLA!: Este será el calendario de Cruz Azul después de la Fecha FIFA

Cruz Azul apenas tendrá tiempo para respirar. Después de un arranque de año cargado, donde el equipo disputó 15 partidos en poco más de dos meses, la pausa por la Fecha FIFA aparece como un alivio momentáneo. Pero en realidad, es solo una pausa breve antes de entrar al tramo más exigente del calendario.

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Y es que el mes de abril será crítico. En menos de un mes, Cruz Azul disputará siete partidos oficiales entre Liga MX y Concachampions, con una constante que será jugar cada tres o cuatro días.

El calendario arranca el 4 de abril ante Pachuca, un partido clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Pero lo más pesado viene después.

La serie de cuartos de final de Concachampions ante LAFC obligará a viajar a Estados Unidos y regresar en cuestión de días para definir la eliminatoria en casa. En medio de esos dos partidos, aparece uno de los duelos más exigentes del semestre, y el que más interesa a la afición cementera: jugar contra el América.

Así que en todo abril, no hay espacio para errores en La Noria.

¡GOL de José Paradela ! | Toluca 1 - 1 Cruz Azul | J5 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

El desgaste ya empieza a pasar factura

El problema no es solo el calendario, sino el estado físico y cómo llega Cruz Azul a este tramo.

Varios jugadores clave ya muestran señales de desgaste físico tras la seguidilla de partidos. Algunos arrastran molestias musculares, mientras que otros han tenido que sostener una carga de minutos constante desde enero.

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En defensa, la falta de variantes obliga a mantener prácticamente la misma línea en cada partido, lo que aumenta el riesgo de lesiones. En el mediocampo, futbolistas como Erik Lira, Charly Rodríguez y Palavecino han acumulado un desgaste evidente.

Y en la delantera, las molestias físicas también empiezan a aparecer.

La buena noticia es que Cruz Azul llega bien posicionado en la Liga MX y con la etiqueta de favorito en la Concachampions, pero ese equilibrio puede romperse rápidamente si no logra gestionar el desgaste.

Calendario de Cruz Azul en abril: partidos clave y carga de competencia