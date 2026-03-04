FIFA confirma la venta de boletos para los duelos del repechaje en Guadalajara y Monterrey, esto van a costar

Cada día estamos más cerca del arranque de la Copa Mundial de la FIFA, pero nuestro país va a comenzar a sentir la fiebre mundialista varios días antes, esto con los últimos duelos de repechaje clasificatorio al torneo mundialista.

Por ese motivo, la FIFA ha confirmado de forma oficial que los boletos para esta etapa de clasificación ya se encuentran a la venta, lo que significa que estamos en la última etapa antes de dar por comenzada la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuánto van a costar los boletos para los duelos de repechaje del Mundial?

Con el texto de “Tickets now on sale for FIFA World Cup 2026™ Play-Off Tournament”, la FIFA ha comenzado la fase de venta de para los partidos de repechaje, los cuales se van a disputar en Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo con la información que ha publicado la FIFA, los precios van a comenzar desde los 200 pesos mexicanos, costo que es mucho más bajo que los de fase de grupos, por lo que muchas personas podrán tener acceso a ellos y vivir de cerca el mundial.

Los estadios de Guadalajara y Monterrey van a ser las sedes de esta etapa, ambos van a tener un mini torneo para definir a dos de las últimas selecciones que van a clasificarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los partidos están programados para disputarse el próximo 26 de marzo, mientras que la fase final va a jugarse el día 31 del mismo mes, con este formato las seis selecciones que vienen a México, buscan los últimos boletos para la justa mundialista.

Las selecciones de Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam, son las que vienen a México en busca de dos boletos para la Copa del Mundo.

