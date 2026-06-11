ÚLTIMA HORA: FIFA libera nuevos boletos para estos partidos del Mundial 2026

Cuando muchos aficionados ya daban por imposible conseguir entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una actualización inesperada en la plataforma oficial de la FIFA volvió a abrir una ventana de esperanza.

A pocas horas del arranque del torneo más importante del planeta, el organismo rector del futbol puso nuevamente a disposición boletos para distintos encuentros que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá.

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La noticia rápidamente llamó la atención de miles de aficionados que siguen buscando una oportunidad para vivir el evento desde las tribunas, especialmente después de meses de alta demanda y disponibilidad limitada.

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¿Para qué partidos aparecieron nuevos boletos?

La nueva liberación de entradas incluye partidos de distintas fases y sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre los encuentros que aparecieron con disponibilidad destacan algunos de los más atractivos de la fase de grupos, incluyendo compromisos de selecciones históricas y candidatas a protagonizar el torneo.

Uno de los casos que más llamó la atención fue la aparición de boletos para el partido entre Brasil y Marruecos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, además de otros encuentros internacionales distribuidos en diferentes ciudades anfitrionas.

México también figura dentro de la actualización. En Monterrey, por ejemplo, los aficionados todavía encontraron disponibilidad para el encuentro entre Suecia y Túnez, uno de los partidos programados en territorio mexicano durante la fase inicial del campeonato.

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El partido más buscado sigue sin mostrar disponibilidad

Sin embargo, no todas las noticias fueron positivas para los aficionados.

El encuentro inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde la Selección Mexicana abrirá el torneo frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, continúa siendo uno de los boletos más difíciles de conseguir, a unas cuantas horas del arranque del duelo.

Al momento de la actualización no aparecieron entradas disponibles para ese compromiso, considerado uno de los eventos deportivos más esperados del año.

De cualquier forma, quienes todavía sueñan con asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberán mantenerse atentos al portal oficial, ya que nuevas entradas podrían aparecer sin previo aviso durante las próximas horas o días.