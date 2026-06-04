Cuántos grupos hay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: explicación de cómo se jugará el torneo

Además de ser distinta por tener tres sedes —Estados Unidos, Canadá y México (que tiene 13 partidos)—, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también será diferente por el hecho del formato, ya que contará con 48 selecciones en lugar de las 32 que eran habituales desde Francia 1998. En ese sentido, en esta ocasión hay más grupos y se jugará de un modo diferente.

En esta oportunidad, la inauguración será en el Estadio CDMX (México, con artistas confirmados) y tanto los aztecas como los canadienses y los estadounidenses serán cabezas de series de sus respectivos grupos. En total habrá 12 grupos (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L) con 4 países cada uno. El sistema de clasificación será diferente y se agregará una ronda más.

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¿Cuántos equipos clasifican por grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Como suele ser habitual en la Copa del Mundo, las primeras dos selecciones de cada grupo pasarán a la siguiente ronda (aunque esta vez será de Dieciseisavos de final). Eso nos da la cuenta de 24 selecciones clasificadas. Por ese motivo, se agregan los 8 mejores terceros de la competición, con lo que se llega al total de 32 países que avanzan a la ronda de eliminación directa.

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Tras concretarse la ronda de 16avos, ya comienza lo que básicamente todo futbolero conoce: Octavos de Final (16 equipos), Cuartos de Final (8 equipos), Semifinales (4 equipos) y Final (2 equipos). Cabe aclarar que también hay un partido por el tercer lugar.

Cuántos partidos son en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Mundial de futbol de Norteamérica 2026 tiene un total de 104 partidos, siendo 32 en fases de eliminación directa y 72 de fase de grupos. De esos encuentros, serán 13 en México, 13 en Canadá y 78 en Estados Unidos.

Para muchos el duelo más importante será el inaugural de este 11 de junio, cuando México se enfrente a Sudáfrica en el Estadio CDMX, recinto que albergará su tercera Copa Mundial de la FIFA, un récord único. Antes, el ex Estadio Azteca ya había visto al Brasil de Pelé en 1970 y a la Argentina de Diego Maradona en 1986.

