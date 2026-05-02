FIFA reconoce cancha híbrida del CAR “Contamos con tecnología de vanguardia que se reconoce hoy como de excelencia mundial”

La Federación Mexicana de Futbol recibió un reconocimiento por parte de la FIFA durante el 76° Congreso del organismo, al ser galardonada con el Forward Awards, Edición Américas, distinción que reconoce proyectos de infraestructura deportiva.

El premio fue entregado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al comisionado de la FMF, Mikel Arriola, durante el evento realizado en Vancouver.

El reconocimiento fue otorgado en la categoría de Campo de Futbol Más Destacado, gracias a la construcción de la nueva cancha híbrida en el Centro de Alto Rendimiento, obra que forma parte del proceso de modernización de las instalaciones que utiliza la Selección Mexicana rumbo al mundial.

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El Centro de Alto Rendimiento de los mejores del mundo

La renovación del Centro de Alto Rendimiento forma parte de la preparación de la FMF rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT, torneo en el que México será una de las sedes. De acuerdo con la federación, las adecuaciones fueron diseñadas para cumplir con estándares internacionales y fortalecer la preparación de las selecciones nacionales.

Durante la entrega del reconocimiento, Mikel Arriola destacó que el nuevo complejo busca convertirse en un espacio clave para el desarrollo de futuros seleccionados nacionales y resaltó la incorporación de tecnología especializada en sus nuevas instalaciones.

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¿Cuánto costo la renovación del CAR?

La modernización del CAR representó una inversión de 400 millones de pesos e incluyó la instalación de una cancha híbrida con tecnología avanzada en el césped. Además, la superficie de construcción pasó de 8 mil 500 a 19 mil 500 metros cuadrados.

Entre las principales mejoras también se encuentra el aumento en la capacidad de hospedaje, que pasó de 104 a 156 futbolistas, así como la construcción de un gimnasio de última generación con capacidad para trabajar de manera simultánea con hasta tres selecciones nacionales.