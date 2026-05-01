Fue figura de un equipo GRANDE, estuvo en la cárcel en Veracruz y ahora dicen que “prácticamente es un indigente”

El exdelantero argentino Jorge Comas dejó una etapa importante en el futbol mexicano y argentino, principalmente por su paso con los Tiburones Rojos de Veracruz y con Boca Juniors.

Nacido el 9 de junio de 1960 en Paraná, Argentina, Comas se consolidó como un atacante zurdo con velocidad, capacidad de definición y presencia constante en el área rival. Antes de su llegada a México, tuvo un recorrido destacado con Vélez Sarsfield, donde fue campeón de goleo en el Torneo Nacional de 1985, rendimiento que posteriormente lo llevó a Boca Juniors, equipo en el que jugó de 1986 a 1989 y donde fue uno de los goleadores más constantes del plantel.

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Su arribo al balompié nacional y el triunfo ante un grande de Europa

Su llegada al futbol mexicano se dio en 1989 con Tiburones Rojos de Veracruz, integrándose a un plantel que también contó con futbolistas como Edgardo Bauza y Omar Palma. Aquel equipo generó un impacto importante en el puerto y marcó una etapa conocida entre la afición como la “Tiburomanía”, por la respuesta de la gente y los resultados que consiguió.

En ese periodo, Veracruz protagonizó partidos de alto perfil, incluido un amistoso en 1990 ante el Real Madrid, al que venció 4-2 en un encuentro donde participaron figuras como Emilio Butragueño y Hugo Sánchez.

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Chivas visitando el Pirata Fuente en los años 90.

Jorge Comas, leyenda de Veracruz, en acción.

Atrás Jaime Ordiales. pic.twitter.com/bhBVZ0uw0H — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) April 19, 2026

Su legado en Veracruz y el panorama actual

Durante su etapa con Veracruz, que se extendió hasta 1994, Comas firmó algunos de los registros ofensivos más importantes del club, en la temporada 1989-90 consiguió el campeonato de goleo con 26 anotaciones y durante varios años fue el máximo anotador histórico del equipo en Primera División, marca que posteriormente fue superada por Gustavo Biscayzacú.

Después de su retiro, Comas permaneció viviendo en Veracruz y con el paso de los años su nombre volvió a aparecer en la agenda pública por situaciones ajenas al futbol.

En 2021, Jorge Comas fue detenido en Boca del Río tras una agresión contra una vecina. El caso se integró a otras denuncias previas por incidentes de violencia y altercados registrados años antes en Veracruz, incluyendo confrontaciones con policías y reportes de agresión a otras mujeres.

Tras su salida de prisión en 2024, reportes de medios locales y personas cercanas al entorno del exfutbolista señalan que ha sido visto deambulando por distintas zonas de Veracruz en condiciones precarias, con una situación cercana a la indigencia y alejado del entorno que alguna vez lo tuvo como referente deportivo.

Su historia, ligada durante años a goles y momentos emblemáticos con los Tiburones Rojos, también quedó marcada por problemas legales y personales fuera de las canchas.

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