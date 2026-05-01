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Fue figura de un equipo GRANDE, estuvo en la cárcel en Veracruz y ahora dicen que “prácticamente es un indigente”

Protagonista de una época que marcó a toda una afición con goles, llenos en el estadio y triunfos memorables. Hoy, su historia vuelve a tomar relevancia por un presente muy distinto al que vivió dentro de las canchas

Estadio Luis Pirata Fuente de los Tiburones Rojos del Veracruz.
Durante el partido Veracruz vs Alebrijes de Oaxaca, correspondiente a la Jornada 6 de la Copa MX temporada 2019-2020, en el Estadio Luis Pirata Fuente, el 22 de Octubre de 2019.|Felix Marquez/MEXSPORT

El exdelantero argentino Jorge Comas dejó una etapa importante en el futbol mexicano y argentino, principalmente por su paso con los Tiburones Rojos de Veracruz y con Boca Juniors.

Nacido el 9 de junio de 1960 en Paraná, Argentina, Comas se consolidó como un atacante zurdo con velocidad, capacidad de definición y presencia constante en el área rival. Antes de su llegada a México, tuvo un recorrido destacado con Vélez Sarsfield, donde fue campeón de goleo en el Torneo Nacional de 1985, rendimiento que posteriormente lo llevó a Boca Juniors, equipo en el que jugó de 1986 a 1989 y donde fue uno de los goleadores más constantes del plantel.

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Su arribo al balompié nacional y el triunfo ante un grande de Europa

Su llegada al futbol mexicano se dio en 1989 con Tiburones Rojos de Veracruz, integrándose a un plantel que también contó con futbolistas como Edgardo Bauza y Omar Palma. Aquel equipo generó un impacto importante en el puerto y marcó una etapa conocida entre la afición como la “Tiburomanía”, por la respuesta de la gente y los resultados que consiguió.

En ese periodo, Veracruz protagonizó partidos de alto perfil, incluido un amistoso en 1990 ante el Real Madrid, al que venció 4-2 en un encuentro donde participaron figuras como Emilio Butragueño y Hugo Sánchez.

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Su legado en Veracruz y el panorama actual

Durante su etapa con Veracruz, que se extendió hasta 1994, Comas firmó algunos de los registros ofensivos más importantes del club, en la temporada 1989-90 consiguió el campeonato de goleo con 26 anotaciones y durante varios años fue el máximo anotador histórico del equipo en Primera División, marca que posteriormente fue superada por Gustavo Biscayzacú.

Después de su retiro, Comas permaneció viviendo en Veracruz y con el paso de los años su nombre volvió a aparecer en la agenda pública por situaciones ajenas al futbol.

En 2021, Jorge Comas fue detenido en Boca del Río tras una agresión contra una vecina. El caso se integró a otras denuncias previas por incidentes de violencia y altercados registrados años antes en Veracruz, incluyendo confrontaciones con policías y reportes de agresión a otras mujeres.

Tras su salida de prisión en 2024, reportes de medios locales y personas cercanas al entorno del exfutbolista señalan que ha sido visto deambulando por distintas zonas de Veracruz en condiciones precarias, con una situación cercana a la indigencia y alejado del entorno que alguna vez lo tuvo como referente deportivo.

Su historia, ligada durante años a goles y momentos emblemáticos con los Tiburones Rojos, también quedó marcada por problemas legales y personales fuera de las canchas.

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