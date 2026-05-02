ÚLTIMA HORA: Cruz Azul sufre sensible baja para la Liguilla del Clausura 2026

Cruz Azul tendrá una baja sensible para el arranque de los Cuartos de Final del Clausura 2026. El técnico Joel Huiqui no podrá contar con su centro delantero, Gabriel Fernández, para el partido de ida frente a Atlas, luego de que el atacante uruguayo sufriera una distensión muscular que lo dejó fuera de la convocatoria de acuerdo a distintos reportes en redes sociales.

La ausencia del ‘Toro’ representa un ajuste importante en la ofensiva celeste, considerando que también su participación para el partido de vuelta se mantiene en duda y dependerá de su evolución física en los próximos días.

Ante este panorama, el cuerpo técnico perfila a Christian Ebere como la principal alternativa para ocupar el eje de ataque, mientras que el canterano Mateo Levy también aparece como opción para sumar minutos en la serie.

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El historial de lesiones que ha marcado al ‘Toro’ Fernández en Cruz Azul

Desde su llegada a Cruz Azul como uno de los fichajes de mayor impacto para el proyecto deportivo de Ivan Alonso, Gabriel Fernández ha enfrentado constantes complicaciones físicas que le han impedido tener continuidad.

Su lesión más importante ocurrió en febrero de 2024, apenas en la Jornada 6 del Clausura 2024, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido ante Atlético de San Luis, una lesión que requirió cirugía y lo mantuvo fuera de actividad por alrededor de ocho meses.

Tras su regreso a finales de 2024, el delantero uruguayo pasó por un proceso de readaptación física en el que presentó diversas sobrecargas musculares, una situación habitual después de una recuperación prolongada.

Ahora, en plena Liguilla del Clausura 2026, vuelve a sufrir una distensión muscular que frena nuevamente su participación.

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¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para la ida de los Cuartos de Final?

Además de la ausencia de Gabriel Fernández, Cruz Azul también enfrentará el primer partido de la serie con otras bajas importantes. Jesús Orozco "Chiquete" continúa en recuperación y está cerca de cumplir seis meses fuera de actividad desde su último partido ante Tigres. Por ello, su regreso apunta hasta el siguiente torneo y, a pesar de que se ha visto al jugador entrenar con el primer equipo, aún no hay fecha oficial para su reaparición.

A esta lista se suma Nicolás Ibáñez, quien sigue fuera por una lesión sufrida ante el América y cuya participación en el resto de la Liguilla también permanece en duda, reduciendo las opciones ofensivas para Joel Huiqui.

Finalmente, el equipo deberá lidiar con la ausencia de Erik Lira, tras ser llamado a la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA MT.

El delantero uruguayo todavía no renueva contrato con Cruz Azul y, de mantenerse así, podría salir libre en diciembre. Su paso por La Máquina ha estado condicionado por las lesiones, pese a que el club realizó una inversión cercana a los 10 millones de dólares por su fichaje procedente de Pumas.

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