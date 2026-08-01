FIFA revela que el proyecto Forward Enterprise no se llevará a cabo

Gianni Infantino había establecido los lineamientos para un plan de inversión para la próxima Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, la UEFA y la CONCACAF se opusieron a la idea del mandamás del futbol global. El presidente de la FIFA anunció mediante un comunicado de prensa que el proyecto FIFA Forward Enterprise no tendrá lugar después de escuchar las opiniones de todas las partes que serían incluidas.

“El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”, dijo Infantino. “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. […] En consecuencia, esta propuesta no avanzará”.

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Infantino dejó claro que su intención es hacer que el futbol crezca en las naciones emergentes y para ello reunirá a todas las partes interesadas para poder analizar la situación. La cuestión es que todo su proyecto se vino abajo una vez que Carlos Cordeiro, su asesor principal, renunció hace unos días. El expresidente de US Soccer dijo que el proyecto FIFA Forward buscaba recaudar 4.2 mil millones de dólares al vender una participación permanente de la Copa del Mundo y no hacía sentido después de haber generado 15 mil millones de dólares entre 2022 y 2026 por si sola sin necesidad de inversores privados.

Debido a ello, la UEFA, la CONCACAF y la AFC (Confederación Asiática) emitieron comunicados en contra de la propuesta de inversión realizada por Infantino. La CONMEBOL tardó en posicionarse, pero no rechazó la propuesta en su totalidad porque dijo que las decisiones comerciales “siempre deben servir a los intereses del futbol”. Con las primeras tres confederaciones opuestas al plan, no había forma de que el presidente de la FIFA tuviera el quórum necesario para una votación a favor del proyecto FIFA Forward.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

La presidencia de Gianni Infantino está en duda

El New York Times reportó que la permanencia de Gianni Infantino como presidente de la FIFA fue puesta en duda durante las reuniones que tuvieron la UEFA y la CONCACAF. El suizo ha fungido como el mandamás del futbol mundial tras tomar el lugar de Josepp Blatter en 2016 y no tiene un rival para las próximas elecciones que se realizarán en marzo de 2027.