OFICIAL: Tigres le dará una oferta formal a Gignac

Desde que se anunció el retiro del futbol profesional por parte de André-Pierre Gignac comenzaron los rumores sobre cuál sería su próximo paso, esta duda podría comenzar a aclararse porque es probable que permanezca en el club más tiempo; en conferencia de prensa del club, se anunció que están realizando el estudio de una oferta para que Gignac regrese como parte de la Directiva del Club Tigres.

Carlos Emilio González mencionó:

"A mi me encanta la idea de traer a Gignac en un puesto Directivo, hace 2-3 semanas tuvimos una conversación Carlos, Gicnac y yo, platicamos sobre los puestos que podría tener dentro de la organización, quedamos de formalizarse una propuesta y André-Pierre expresó su deseo de estar en Tigres".

De igual manera precisó que eta propuesta está pasando por los filtros necesarios para que se logré su formalización.

Historia de Gignac con Tigres

André-Pierre Gignac llegó a los Tigres de la UANL en el verano de 2015 como agente libre procedente del Olympique de Marsella. Su contratación sacudió el mercado del futbol mexicano. Bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti, el delantero francés se integró de inmediato al esquema táctico, aportando potencia física, lectura de juego y un potente golpeo de media distancia que desequilibró a las defensas rivales desde su primer torneo.

Su impacto se tradujo en títulos de forma casi inmediata. En el torneo Apertura 2015, Gignac lideró la ofensiva felina hasta la gran final contra Pumas, donde anotó un penal decisivo en la serie definitiva para conquistar el cuarto campeonato de liga en la historia del club.

Legado de Gignac con Tigres

Con el paso de las temporadas, el desempeño del atacante se consolidó mediante marcas históricas. Superó los récords de goleo del club, transformándose en el máximo anotador histórico de los Tigres. Asimismo, su rendimiento se intensificó en los partidos de alta exigencia, especialmente en el clásico regio frente a Rayados, donde convirtió múltiples anotaciones determinantes.

Al final de su carrera como jugador de Tigres logró conquistar un total de 5 Ligas, 4 Campeón de Campeones, 2 Campeones Cup y 1 Liga de Campeones de la Concacaf.

Lee también: