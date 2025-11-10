¿El Mundial en riesgo? FIFA sanciona a la Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala fue sancionada por la FIFA por incidentes de discriminación ocurridos el pasado 14 de octubre durante el partido de Eliminatoria Mundialista que enfrentó al seleccionado guatemalteco, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, contra su similar de El Salvador en el Estadio Cuscatlán.

El Comité Disciplinario de la FIFA determinó que los aficionados guatemaltecos incurrieron en actos discriminatorios en las tribunas del estadio salvadoreño, por lo que se sancionó a Guatemala con una multa económica y la reducción del aforo de su estadio.

La Federación Guatemalteca deberá pagar una multa de 20 mil francos suizos, equivalente a aproximadamente 457 mil pesos mexicanos, además de una reducción del 15% del aforo total en el siguiente partido de local en la Eliminatoria.

La Selección dirigida por Luis Fernando Tena no podrá contar con el total apoyo de sus aficionados en el compromiso ante Panamá de este jueves 13 de noviembre en el Estadio El Trébol de la Ciudad de Guatamala.

La Federación Guatemalteca ha desplegado una campaña a través de sus redes sociales y en las inmediaciones del estadio para concientizar a sus aficionados y evitar que se repitan estos actos que podrían repercutir en sanciones más severas.

Guatemala sueña con su primer Mundial

Luis Fernando Tena mantiene vivas las aspiraciones de Guatemala para calificar a sus primera Copa del Mundo y marchan terceros en la Eliminatoria de Concacaf, un punto por detrás de los líderes Suriman y Panamá.

Una victoria ante el conjunto Canalero le permitiría a Guatemala meterse de lleno en la pelea por el boleto directo al Mundial del 2026 que se disputará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá y que podrás disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes.

