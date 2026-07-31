Figura de Chivas rompe el silencio tras fractura: No es fácil estar compitiendo y que te pasen este tipo de cosas

El mediocampista ofensivo Santiago Sandoval ha vivido días de emociones encontradas, pues por un lado se estaba convirtiendo en un referente del equipo mexicano Sub 20 en el torneo preolímpico que se celebra en Puebla, pero una fractura de dedo de su mano derecha cortó su estancia y lo obligó a regresar a Guadalajara para ser operado y ahora ha reportado con el equipo de Gabriel Milito.

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Sandoval, de solo 18 años de edad y quien tiene un valor de acuerdo a Transfermarkt de 3.5 millones de euros, explicó su situación y reveló lo complicado que ha sido romper con la inercia que llevaba compitiendo en el preolímpico.

"No es fácil estar compitiendo y que te pasen este tipo de cosas. Ya estoy preparado para recuperarme y lo que viene. Uno quiere jugar como sea", comentó Sandoval a algunos reporteros que buscaban la reacción del 10 que dejó al equipo azteca hace un día.

"Uno de esos torneos tan importantes para ti no se pudo, pero nada, seguimos", recalcó con sentimientos y emociones encontradas el futbolista Santiago Sandoval que además reportó con Chivas y tiene como incógnita si será habilitado para ver acción en la Jornada 3 del torneo, cuando en Puebla, el equipo local mida fuerzas ante el Rebaño.

Todo parece indicar que el futbolista de Boca del Río será baja por ahora, esperando que evolucione en su recuperación para no arriesgar nada en el terreno de juego en una operación sensible.

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México, extraña a Sandoval en el partido ante Guatemala

El mismo día en el que Sandoval reportó con Chivas, el equipo mexicano Sub 20 enfrentó a Guatemala, y al menos en los primeros 45 minutos, se ha extrañado la forma en la que se atreve a ir al frente y el desequilibrio que le da al esquema.