Fue figura de Cruz Azul pero una discusión lo llevó a dejar la Liga BBVA MX

Diego Latorre dejó huella en el fútbol mexicano a finales de los años noventa y ha revelado detalles inéditos de su salida de Cruz Azul. El exdelantero argentino llegó en 1999 procedente de Racing, pero un conflicto con la directiva marcó el final de su primera etapa en la Liga BBVA MX.

En una entrevista reciente, Latorre rememoró el tenso ambiente que se vivió tras la final del Invierno 1999, en la que la Máquina cayó ante Pachuca con gol de oro. Aquella derrota no solo significó un golpe deportivo, sino también el inicio de una ruptura interna que terminaría alejándolo del club celeste de manera abrupta.

El enfrentamiento de Diego Latorre con Billy Álvarez tras la final del Invierno 1999

Según relató el propio Latorre con el medio argentino OLGA, el conflicto surgió en el vestidor cuando el entonces presidente del club, Guillermo "Billy" Álvarez, ingresó tras la derrota para recriminar duramente a los jugadores. El entonces jugador de Cruz Azul describió un ambiente tenso, donde incluso hubo insultos hacia algunos futbolistas extranjeros.

En ese momento y ante el silencio del resto del plantel (entre ellos Mauro Camoranesi y "Matute" Morales), el argentino decidió responder: "De la puerta para afuera es el presidente, de la puerta para adentro no tiene derecho a sentir que duele más que a nosotros". Esa frase marcó un punto de quiebre en su relación con la directiva del equipo de la Liga BBVA MX.

El exjugador también señaló que el episodio fue especialmente duro por el contexto emocional del equipo que venía de perder una final. Además, admitió que desconocía las dinámicas del futbol mexicano en cuanto al rol de los directivos dentro del vestidor.

La salida inesperada de Diego Latorre pese a su buen rendimiento en Cruz Azul

Meses después del incidente, la salida de Latorre se concretó de forma sorpresiva. Aseguró que tras realizar la pretemporada y regresar de vacaciones, fue citado en un hotel donde se le comunicó que no continuaría en el equipo, sin mayores explicaciones.

De acuerdo con su versión, la decisión fue atribuida al cuerpo técnico. Pero al consultarle directamente al entrenador Luis Fernando Tena, percibió que la determinación provenía de la presidencia. La situación resultó desconcertante porque había sido reconocido como uno de los mejores extranjeros del torneo.

Tras su salida de Cruz Azul, Latorre continuó su carrera en el fútbol mexicano con equipos como Celaya, Dorados de Sinaloa y Alacranes de Durango, donde finalmente puso fin a su trayectoria profesional. Su paso por la Liga BBVA MX quedó marcado tanto por su calidad dentro del campo como por el episodio que precipitó su inesperada salida.