Muchos no sabían: este iba a ser el DT de Cruz Azul en lugar de Nicolás Larcamón, ¿es bueno?

La salida de Martín Anselmi significó un duro golpe para Cruz Azul a principios del año 2025. La directiva tuvo que optar por el interinato de Vicente Sánchez mientras buscaba nuevas opciones en el mercado. Si bien es cierto que Nicolás Larcamón fue el elegido final, un director técnico que estaba en carpeta de La Máquina y que ha demostrado resultados en el futbol sudamericano es Eduardo Domínguez.

El histórico paso de Eduardo Domínguez por Estudiantes de La Plata

El entrenador de Estudiantes de Argentina realizó historia al haberse convertido en el tercer estratega con mayor cantidad de partidos oficiales dirigidos en la institución de La Plata. En total, el argentino dirigió 164 encuentros y obtuvo un saldo más que positivo: 73 triunfos, 49 empates y solo 42 derrotas. Pero eso no es todo, ya que le regresó los títulos a un equipo que no salía campeón desde el Torneo Clausura 2010.

Con Domínguez como director técnico, el ‘Pincha’ consiguió ganar cinco títulos: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025. Así fue como Eduardo alcanzó la misma cantidad de trofeos obtenidos que Osvaldo Zubeldía, una de las máximas leyendas en la historia de la institución argentina.

Como si fuese poco, dejó el club en este 2026 con 7 partidos dirigidos obteniendo un saldo de 4 triunfos, 3 empates y sin consumar derrotas.

TE PUEDE INTERESAR:



Eduardo Domínguez y su vínculo con Cruz Azul

Distintos reportes indicaban que el estratega argentino era una de las opciones de Iván Alonso para tomar el lugar que dejó vacante Anselmi en el año 2025. Sin embargo, su nombre se ubicaba por detrás de Larcamón y el uruguayo Guillermo Almada. Finalmente, fue el argentino quien terminó firmando su contrato con La Máquina.

Nadie puede saber cómo le hubiese ido a Eduardo Domínguez en Cruz Azul, pero es una realidad que se trata de un director técnico con trayectoria y títulos en un futbol difícil como lo es el argentino.

Eduardo Domínguez tiene nuevo club en Sudamérica

Tras su exitoso paso por Estudiantes, el entrenador argentino fue oficializado como nueva incorporación del Atlético Mineiro de Brasil. Domínguez tomará el lugar de Jorge Sampaoli, técnico que fue destituido de su cargo a raíz de malos resultados.