ÚLTIMA HORA: Figura de la Liga BBVA MX se lesiona por las malas condiciones de la cancha del Estadio Cuauhtémoc

El estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc volvió a estar en el centro de la conversación luego de que se registrara una lesión durante un partido del la Liga BBVA MX Femenil, en un contexto en el que Cruz Azul disputará sus encuentros como local en ese inmueble a lo largo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Durante el partido entre Puebla y Toluca, correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, la jugadora Faustine Robert, del conjunto escarlata, tuvo que abandonar el encuentro tras sufrir una lesión en el tobillo. La acción se produjo cuando intentó enviar un centro y su pie quedó atorado en el césped, provocando una torsión que le impidió continuar.

Desde el arranque del torneo, el estado del terreno de juego ha sido tema recurrente debido a que el pasto se presenta suelto tras el cambio realizado recientemente, situación que ha derivado en acciones comprometidas durante distintos encuentros celebrados en el inmueble.

El Cuauhtémoc será sede este mismo día de un partidos más, el Cruz Azul vs Puebla, donde el conjunto cementero fungirá como local administrativo, condición que mantendrá durante el Clausura 2026 tras su salida del Estadio Olímpico Universitario.

En semanas previas, entrenadores como Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, y Diego Cocca, estratega del Atlas, manifestaron públicamente su preocupación por las condiciones del campo, luego de partido correspondiente a la Jornada 2. Durante ese partido, el jugador Amaury García estuvo involucrado en una jugada en la que su rodilla quedó comprometida tras una barrida, y el césped no cedió a la acción natural de la entrada.

El césped del Estadio Cuauhtémoc fue modificado como parte de los trabajos para cumplir con requisitos en caso de ser considerado sede alterna para actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, proceso tras el cual el pasto aún no ha terminado de asentarse.

